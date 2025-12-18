Bagnaia: "Stracciato da Marquez a causa di Valentino Rossi", riflessioni su Pecco e il parere di Paolo Simoncelli

I motivi della crisi di Bagnaia nel 2025 tengono banco durante il letargo della MotoGP, l'ex Yamaha Hervè Poncharal tira in ballo il confronto con Marquez e Paolo Simoncelli indica nella radice rossiniana il problema di Pecco

La MotoGP è andata in letargo con tanti interrogativi. Uno è sicuramente legato alla crisi che ha colpito Bagnaia in questa stagione. Non soltanto impari il confronto con Marc Marquez dominatore della stagione ma è stato il rendimento di Pecco ad essere stato precario dopo un inizio discreto e a parte qualche fiammata come Motegi. A dare una risposta a quello che è successo ci hanno provato e stanno provando in tanti, ad aggiungersi alla lista sono nelle ultime ore Hervé Poncharal, capo uscente del team Tech3 Yamaha e Peolo Simoncelli, padre del compianto Marco e rimasto nel Motomondiale con il team che porta il nome del Sic.

La crisi di Bagnaia secondo Poncharal

Un giallo degno di Agatha Christie è quello che riguarda il rendimento di Bagnaia in quest’ultima stagione. Da tre volte campione del mondo, due in MotoGP con un terzo titolo sfiorato per soli pochi punti lo scorso anno contro Martin, Pecco si è ritrovato in una crisi senza fine culminata con le cadute di fine anno e il 5° posto nel campionato piloti a ere geologiche di ritardo da Marc Marquez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E se inizialmente, la mancanza di competitività di Pecco è stata attribuita a una GP25 che non gli offriva le stesse garanzie delle precedenti, per guidabilità e feeling soprattutto con l’anteriore, come denunciato dallo stesso pilota praticamente in ogni fine settimana, Hervé Poncharal, il capo uscente del team Tech3 Yamaha, sostiene che i problemi di Bagnaia non siano colpa della Desmosedici, ma piuttosto derivano dalla sua mentalità: “Un mistero difficile da spiegare. Soprattutto quando si è visto che, dal suo incubo, ha ottenuto una vittoria incredibile in Giappone. Sembra chiaro che gli passano per la testa molte cose. Molte”.

Bagnaia vs Marquez, il paragone con Valentino Rossi

Il team manager francese con anni e anni di esperienza nel paddock afferma cche “Pecco sa ancora guidare una moto. Inoltre, conosce la sua squadra, e la sua squadra conosce lui. Secondo me, non c’è una vera ragione”. Poncharal poi ricorda i tempi in cui aveva con se Valentino Rossi nel suo prime e fa un parallelo con la situazione Bagnaia-Marquez: “Quando ero con la Yamaha , c’erano quattro M1. Vale vinceva ogni gara, ogni campionato, e gli altri tre piloti erano completamente persi. E avevano la stessa moto, te lo posso assicurare”.

“Quando abbiamo mostrato i dati di Valentino agli altri – continua Hervè – loro hanno detto: ‘Non ce la faccio’. E credo che la stessa cosa sia successa quando Marc era con la Honda ed ora in Ducati con Pecco. Quando sei in difficoltà, quando a volte hai dei dubbi e vedi il tuo compagno di box vincere, conquistare la pole position ed essere il più veloce in ogni sessione… come Marc Márquez è sicuramente uno shock. E non essere più il numero uno e questo ha cambiato completamente le carte in tavola per Pecco”.

Paolo Simoncelli: “Il clan Rossi ha influenzato Bagnaia”

Tira in mezzo Valentino Rossi, in un discorso più ampio, anche Paolo Simoncelli, padre del compianto in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui anche a lui viene chiesto un giudizio sul crollo del rendimento di Bagnaia nel 2025 al cospetto di Marquez: