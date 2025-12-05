Bagnaia: "È doloroso", il paragone di Tardozzi con Marquez è impietoso ma per Ducati è già 2026

Il team manager Davide Tardozzi fa un bilancio della stagione MotoGP appena conclusa, esalta Marc Marquez e affossa con dispiacere Pecco Bagnaia. Intanto Borgo Panigale guarda avanti: tutto deciso per la presentazione 2026

La MotoGP è in letargo, almeno apparente. I piloti si stanno godendo le meritate vacanze dopo un anno intenso ma i team stanno già pensando al prossimo anno sempre più alle porte. Ducati guarda infatti già al 2026 senza dimenticare di festeggiare un’altra stagione di successi su tutta la linea. Svelate le date e le location della festa di fine anno e la presentazione della nuova moto. Intanto il team manager Davide Tardozzi è tornato ancora su quello che Marc Marqeuz e Francesco Bagnaia hanno espresso in pista (o non espresso nel caso di Pecco).

Ducati, tutto deciso: festa 2025 e presentazione 2026

Save the date in casa Ducati e per tutti i ducatisti ma anche in generale per tutti gli appassionati di MotoGP. La casa di Borgo Panigale dà appuntamento a tutti i suoi tifosi per i tradizionali vernissage di fine e inizio anno. Per celebrare i successi conseguiti nel 2025, dove Ducati ha fatto man bassa tra titolo piloti con Marc Marquez e costruttori, ci sarà l’evento “Ducati in Festa” che si terrà a Bologna il 19 dicembre. Presenti team e piloti della MotoGP, ma anche del Mondiale Superbike sfiorato da Nicolò Bulega. Senza dimenticare i protagonisti del motocross, altra disciplina nella quale il marchio bolognese si sta impegnando con buoni risultati.

Ma non finisce qui perchè sul calendario va cerchiato un altro giorno importante: il 19 gennaio 2026 Madonna Di Campiglio sarà nuovamente il palcoscenico per la presentazione della livrea della Ducati MotoGP che prenderà il via al prossimo Mondiale.

Tardozzi esalta Marquez…

“Siamo davvero orgogliosi. Marc (Marquez) ha compiuto qualcosa di straordinario. La dimensione personale di Marc mi ha colpito persino più di quella professionale”. Parole e musica di Davide Tardozzi al sito ufficiale della MotoGP. Che Ducati fosse innamorata dello spagnolo si sapeva ma questa è un ulteriore prova di un rapporto che si è consolidato sulla scia delle vittorie e del dominio del pilota di Cervera in questo 2025 che lo ha riportato sul tetto del mondo.

“È stato perfetto in ogni momento – rimarca il team manager Ducati – Anche quando ha commesso un errore, riusciva a rimediare nel modo giusto. Siamo davvero felici di aver deciso per lui lo scorso anno. La sua umanità, il modo in cui guida la sua squadra, come lavora con ingegneri e meccanici, non l’avevo mai visto prima. È una delle sue più grandi qualità. Sulla sua professionalità non c’è nemmeno bisogno di parlare”

…e affossa Bagnaia

All’esaltazione di Marc Marquez fa da contraltare il giudizio sulla stagione di Bagnaia che non può essere per niente positiva per uno che negli ultimi 3 anni ha sempre o quasi lottato per il Mondiale a suon di vittorie, portandone a casa due e sfiorando un magico tris lo scorso anno per una manciata di punti.

“È doloroso. È la parola giusta, perché adoro Pecco. È uno dei piloti più importanti per Ducati – rimarca nella sua analisi Tardozzi – È un peccato che Pecco non sia riuscito a offrire le prestazioni di cui è capace. A volte non siamo riusciti a supportarlo al meglio, ma ci abbiamo provato. Gigi e tutti in Ducati Corse ci hanno provato davvero tanto. Ma per qualche motivo, non è riuscito a trovare il feeling giusto per questa moto”