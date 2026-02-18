Bagnaia ignorato, Zarco sa chi può battere Marquez ma Stoner conosce il punto debole e si sfoga su Phillip Island

Il francese della Honda di Lucio Cecchinello, Johan Zarco ha trovato un possibile avversario per Marquez ma non è nè Bagnaia nè Bezzecchi. Stoner a ruota libera su Marc e protesta per addio a Phillip Island

Il paddock della MotoGP si è spostato da Sepang a Buriram dove nel fine settimana ci sarà la seconda e ultima tornata di test ufficiali in vista dell’inizio della stagione, sulla stessa pista, col Gp di Thailandia proprio a cavallo tra febbraio e marzo. Se Ducati appare ancora la favorita tutti si chiedono chi batterà il campione in carica Marc Marquez. La risposta ha provato a darla Johan Zarco che però ha sorpreso un po’ tutti ignorando i vari Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Intanto una leggenda come Casey Stoner che Marquez lo ha affrontato in pista ha parlato dei punti deboli dello spagnolo.

Zarco: “Diogo Moreira può battere Marquez”

A due settimane dall’inizio del Mondiale MotoGP, nonostante l’infortunio nel finale di stagione, Marc Marquez rimane il grande favorito per la difesa del titolo. I bookmakers continuano a favorirlo nella lotta per il titolo. Tra i suoi rivali più accaniti per il titolo ci sono il fratello Alex, Pecco Begnaia, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. A questa lista bisogna aggiungere una nuova stella, Diogo Moreira almeno secondo Johan Zarco.

Il veterano francese della MotoGP ha parlato del rookie che è diventato compagno di scuderia nel Team LCR Honda in un’intervista a Motosan: “Moreira è l’unico che può competere con Marc Marquez in queste discipline. È da un po’ che sento dire che è molto bravo. Può correre in qualsiasi categoria e sarà bravo. Questo fa una grande differenza”.

Stoner: “Nessuno ha mai capito il punto debole di Marquez”

Lui Marquez l’ha affrontato in tempi non sospetti prima di ritirarsi. Casey Stoner in un’intervista a Crash.net ha parlato del presente dello spagnolo: “Non c’è alcun dubbio sul talento e la velocità di Marc. Al momento in griglia ci sono molti piloti veloci, ma non credo che molti di loro sfruttino appieno le loro capacità di guida. Marquez ha raggiunto un ulteriore livello di forza e intelligenza, e ha il suo vero asso nella manica nella gestione gomme”.

E sul possibile punto debole, Stoner nicchia: “In passato ne aveva uno che penso nessuno abbia notato e di cui non svelerò nulla, tuttavia sono sorpreso che nessuno sia stato in grado di sfruttarlo accettando semplicemente che si trattava di un rivale ostico”.

Casey protesta per Phillip Island

Il pilota australiano che ha vinto con Ducati e con Honda ha voluto dire la sua anche sulla questione montata nelle ultime ore con il rischio della MotoGP di dover lasciare Phillip Island per disputare altrove, Adelaide, il Gran Premio d’Australia. Casey non è affatto d’accordo: “Phillip Island è uno dei più grandi circuiti motociclistici del mondo intero che ha prodotto alcune delle più grandi e divertenti gare a cui abbiamo assistito, e continua a farlo anno dopo anno, viene spinto di lato al posto di una gara ad Adelaide e presumibilmente un circuito stradale… Perché la MotoGP dovrebbe togliere il suo miglior circuito dal calendario? Lascio decidere a tutti”