Arrivano dalla Spagna e dal web voci surreali secondo cui Aprilia starebbe pensando a come fare per tenersi stretto Jorge Martin dopo gli ultimi exploit anche se questo significherebbe rompere gli accordi con Pecco Bagnaia. Ufficiale Honda, Puig lascia il posto a Brivio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non c’è lo straccio di un annuncio ed è per questo che basta anche una sola voce, una battuta, o quant’altro per accendere anche solo una fantasia di mercato. Nelle ultime ore arriva dalla Spagna un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Chiamatela pure fanta MotoGP ma tant’è, secondo alcune fonti potrebbero saltare all’unisono il passaggio di Jorge Martin alla Yamaha e di Pecco Bagnaia all’Aprilia. Il tutto legato allo straordinario rendimento dello spagnolo in sella alla moto di Noale.

La rinascita di Martin con Aprilia, ripensamenti?

Domenica alla fine del Gran Premio di Francia vinto alla grande con tanto di tripletta Aprilia, Jorge Martin è stato protagonista di un simpatico siparietto con Vera Spadini in diretta su Sky Sport parlando sull’addio proprio alla moto di Noale a fine stagione per andare in Yamaha nel 2027.

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I sorrisi di Martinator, le risposte con altrettante domande: “Lasciare cosa? Quando?” e poi quel volersi allontanare in fretta e furia hanno scoperto un nervo importante di questo addio duplice. Un vero peccato per l’una e l’altra parte visto che Aprilia ha atteso a lungo il campione spagnolo dopo il calvario degli infortuni in successione nel 2025, convincendo l’iberico a rinunciare al passaggio in Honda quasi minacciato tra un’operazione e una rieducazione.

Dalla Spagna: Martin resta in Aprilia, Bagnaia non arriva

Se ne andrà Martin, andrà via dall’Aprilia. Questo quanto è dato sapere con Bagnaia destinato a fare il compagno di squadra di Bezzecchi. Eppure adesso il binomio di Jorge con Noale sembra vincente e all’orizzonte c’è il rischio che si ripeta la condizione del 2024 quando Jorge vinse il mondiale da separato in casa Ducati sentitosi tradito dalla scelta di Borgo Panigale di puntare su Marquez per il team ufficiale costringendolo a “ripiegare” su quell’Aprilia che oggi incredibilmente gli offre la chance di vincere il 2° titolo in carriera.

Dalla Spagna qualcuno rilancia un’ipotesi, tanto surreale quando affascinante, secondo cui Aprilia stia cercando tra le righe dell’accordo con Bagnaia e di Martin con Honda la molla giusta per tornare indietro e continuare con Martineitor nel 2027. Certo in questo scenario Pecco resterebbe clamorosamente col cerino in mano ma ripetiamo, siamo sulla fanta MotoGP.

Martinator e Pecco, contratti NDA: cosa sono

E’ questo quanto riportano alcuni giornalisti e insider spagnoli, da Diego Lacave e Ruiz Santaclara rilanciati da Paddock GP. Secondo quanto scritto, ciò che Jorge Martín ha firmato con Yamaha è un NDA (Non-Disclosure Agreement), ima sorta di accordo di riservatezza, così come il resto dei piloti con contratti chiusi per il 2027. Viene anche citato un esempio proprio in MotoGP: KTM si sarebbe tirata indietro con Maverick Viñales inizialmente designato a passare nel team ufficiale, proprio con un NDA firmato, salvo poi tirarsi indietro e puntare sull’accoppiata di ducatisti Alex Marquez e Fazio Di Giannantonio“.

Honda, ufficiale: Puig lascia il posto a Brivio

Intanto, aspettando che arrivi qualche comunicazione ufficiale sui piloti, Honda ha appena ufficializzato che dopo otto anni come team manager di Honda HRC nel Campionato del Mondo MotoGP, Alberto Puig lascerà l’incarico al termine della stagione per diventare consulente della stessa casa con l’ala dorata.

Questa notizia giunge a meno di una settimana da quella di Davide Brivio, attuale direttore di Trackhouse ed ex dirigente di alto livello di Yamaha e Suzuki, pronto a lasciare il team satellite Aprilia alla fine dell’anno per unirsi a HRC a partire dal 2027 in qualità non solo di team manager ma di consulente plenipotenziario sulla gestione del team.