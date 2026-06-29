Pecco Bagnaia ha rotto il silenzio sulla nascita di suo figlio avvenuta durante il week end di Assen, appena tornato a casa ha potuto abbracciare il piccolo e la mamma Domizia Castagnini dopo una settimana che lo ha visto passare da Ducati ad Aprilia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non ha finito la gara, ritirato per problemi ai freni della sua Ducati. Ma questo ha dato la possibilità a Bagnaia di volare ancor prima dell’orario stabilito da Domizia Castagnini che a qualche centinaio di km di distanza aveva dato alla luce il loro primo figlio. Un momento tenerissimo per qualsiasi genitore che Pecco ha voluto condividere in un’immagine in bianco e nero diffusa sui social e una tenera dedica. Dentro una settimana particolare che lo ha visto ufficializzare il suo addio a Ducati e l’approdo 2027 in Aprilia.

La settimana di Bagnaia: da Ducati ad Aprilia con un figlio

Un condensato di emozioni in pochi giorni. Non è stata una settimana qualsiasi per Bagnaia. Sublimata dal diventare padre, alle prime luci della domenica quando dall’Italia all’Olanda è arrivata quella telefonata, quel messaggio che Pecco aspettava tra una prova e una qualifica, tra la Sprint e la gara.

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Ed infatti prima del Gp di Assen Pecco si presentava ai box con un orsacchiotto e un paio di scarpine celesti e la sorella Carola, sempre al suo fianco, comunicava a tutti che Domizia Castagnini aveva partorito il loro primo figlio. Top secret il nome anche se il sito “Il Giornale – La Voce” gli attribuisce il nome di Oliviero.

Il tutto alla fine di una settimana particolare per Bagnaia che ha visto le ufficializzazioni che chiudono col passato e spalancano le porte del futuro. L’addio alla Ducati dopo 8 anni e due titoli mondiali MotoGP e l’approdo dal prossimo anno in Aprilia per rilanciare la sua carriera che nelle ultime due stagioni si è un po’ plafonata tra alti e bassi nel difficile confronto con Marc Marquez.

La dolce dedica di papà Bagnaia per il figlio

Nemmeno il tempo di rispondere alle domande dei media dopo il ritiro a metà gara. Una fugace dichiarazione e poi la fuga da Assen in direzione casa dove Domizia lo aspettava col neonato. Ed eccola poche ore dopo la prima foto condivisa da Bagnaia sui social con tanto di dolce dedica per suo figlio subito condivisa da Domizia Castagnini:

“Non riesco a descrivere quanto sia splendida la mia vita! Oggi scopro un’emozione nuova ed è la più potente che io abbia mai provato”

La gravidanza “nascosta” fino al Mugello e la dedica di Brno

Pecco e Domizia sono riusciti a tenere la gravidanza “segreta” per diversi mesi. Lo sapevano in pochi, a quei pochi Bagnaia aveva chiesto massimo riserbo. In occasione della gara del Mugello a inizio giugno però è stato quasi costretto a rompere il silenzio sulle voci che oramai da tempo si rincorrevano.

Poi la settimana scorsa a Brno, dopo il ritorno alla vittoria nella Sprint, una volta sceso dalla sua Ducati, Pecco si è girato verso la telecamera e l’ha baciata sull’obiettivo. Un bacio che è arrivato in tutte le case collegate con il circuito internazionale della MotoGP ma rivolto a una in particolare: “Per mia moglie che è a casa e so quanto è felice di vedere queste gare qua”.

Getty

Bagnaia e Domizia, una bella storia d’amore ora a tre

Bagnaia ha sposato Domizia Castagnini a Pesaro il 20 luglio 2024 nel Duomo e tra gli invitati erano presenti tra gli altri, Cesare Cremonini e Valentino Rossi con la compagna Francesca Sofia Novello oltre a tanti altri colleghi piloti. Sempre a Pesaro la coppia vive, insieme al loro inseparabile cane, Turbo, che vediamo spesso su Instagram e anche nei circuiti.

Domizia è nata a Chivasso, in provincia di Torino nel 1993. Si è diplomata al liceo linguistico, laureata allo IED e ha conseguito un master all’istituto Maragoni di Milano. Sempre vicina al mondo della moda, Domizia svolge con passione l’attività di fashion buyer, ovvero si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. I due si conoscono dall’infanzia, entrambi sono nati e cresciuti a Chivasso. Galeotta è stata Carola, la sorella di Bagnaia, che li ha fatti conoscere. Da quel momento non si sono lasciati più ed ora sono pronti a continuare la loro vita insieme, non più in due ma in tre. Benvenuto piccolo Bagnaia!