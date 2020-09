MotoGp, Bagnaia più vicino alla Ducati ufficiale

Pecco Bagnaia è più vicino all’approdo alla Ducati ufficiale. Una, per il 2021, è già stata assegnata a Jack Miller. La seconda se la stanno giocando il piemontese e Johann Zarco.

“Ha fatto un passo nella direzione giusta, verso la Ducati ufficiale – ha detto a Sky Sport Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Borgo Panigale -. Aveva fatto vedere nella seconda gara di Jerez che riusciva a guidare la Ducati in modo veramente efficace, purtroppo il secondo posto era sfumato per un problema al motore: domenica, qui a Misano, è riuscito a riprendersi quello che gli era mancato in Spagna. E’ stata una prestazione eccezionale, gara convincente, tutto pur non essendo al 100% della forma fisica”.

