MotoGp, Bagnaia: "Promosso sul campo"

Pecco Bagnaia a Speedweek ha raccontato il retroscena del passaggio nel team ufficiale della Ducati: “Ho sempre sperato in questo approdo, ma non ho mai avuto il coraggio di chiedere niente. Ho preferito aspettare e guadagnarmi la promozione sul campo. All’inizio della stagione non ci speravo nemmeno devo essere sincero, anche perché quella posizione era di Andrea Dovizioso. Invece, ho voluto fare del mio meglio per garantire il mio continuo impegno con Pramac e quindi una moto competitiva per il 2021”.

Nel Mondiale ha mostrato di essere veloce, nonostante i tanti 0: “Dopo aver perso il podio a Jerez a causa di un problema tecnico, volevo dimostrare di essere veloce con costanza. Invece mi sono fatto male proprio mentre Johann Zarco aveva disputato una gara straordinaria. Quando è stato annunciato l’addio di Dovizioso in Austria, ho avuto la sensazione di perdere l’occasione. Fortunatamente sono riuscito a tornare a Misano e tutto è andato molto bene. Penso che sia stato uno dei motivi per cui ho meritato questo posto”.

OMNISPORT | 01-10-2020 11:00