Ennesima occasione persa da Bagnaia a Le Mans, in un video si vede tutta la rabbia di Pecco dopo la caduta al Go di Francia. E Tardozzi si sfoga: "La domenica è un incubo". Marquez, dubbi sul rientro dopo il doppio interventio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una domenica da cancellare, un week end tra qualche luce e molte ombre. Questo il bilancio della Ducati dopo la tappa in Francia del Mondiale MotoGP. Da una parte la tripletta sbattuta in faccia dall’Aprilia sempre più dominatrice di una stagione in cui a Borgo Panigale va tutto o quasi storto.

La caduta e l’infortunio di Marquez, l’ennesima caduta in gara di Bagnaia che quasi offusca la pole e il 2° posto della Sprint. A salvare la baracca ci ha pensato Di Giannantonio che pure farà armi e bagagli per andare altrove il prossimo anno. E allora ecco spiegati gli “incubi” citati da Tardozzi post gara.

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L’ennesima chance buttata in ghiaia da Bagnaia

Pecco dice di sapere perchè è caduto, ha parlato dello stesso problema di Jerez. Giù pure là. Resta però un problema, grande, grosso che continua a ridimensionare qualsiasi giudizio e qualsiasi prestazione del due volte campione del mondo. Che ha sempre un problema, chiamatela anche scusa, quando le cose vanno storte e anche quando le cose sembrano andare bene come stava succedendo a Le Mans.

Una pole e un secondo posto nella Sprint. Come ai vecchi tempi, sul pezzo, veloce e grintoso. Il sabato francese aveva rimesso nel focus Bagnaia. Anche in quello Ducati, diventato tutto d’un tratto il faro del team ufficiale dopo la caduta e l’infortunio di Marquez. In mezzo alle tante difficoltà di Borgo Panigale, il possibile podio di Pecco in Francia (difficilmente avrebbe tenuto dietro Martin) sarebbe stato oro e per Bagnaia una sorta di rivincita considerando che Dall’Igna gli ha preferito Acosta per il prossimo anno.

Pecco furioso prende a calci tutto, il video

Nella classifica mondiale piloti Bagnaia ha solo 43 punti, un terzo di quelli che hanno in vetta Bezzecchi e Martin. Ma soprattutto Pecco cade continuamente e ha sempre problemi a questo benedetto anteriore della sua Ducati che dalla GP25 alla GP26 non è riuscito a risolvere del tutto seppur almeno con questa moto riesce a spingere di più.

Ma resta il fatto che quando spinge un po’ di più, col passare dei giri e con le gomme in degrado, finisce per assaggiare l’asfalto. E si capisce anche la rabbia di un Bagnaia che una volta caduto in curva 3-4 ha avuto una reazione scomposta, di rabbia, prendendo a calci qualsiasi cosa gli capitasse a tiro come svelato da un video a bordo pista caricato sui social.

Tardozzi: “Un incubo” e non sa quando torna Marquez

La Ducati esce con le ossa rotte dal week end in Francia. Solo il 4° posto di Fabio Di Giannantonio ha salvato la baracca domenica, peraltro nel giorno in cui è uscita fuori la notizia dell’addio di Diggia che sposerà, pare, KTM da pilota ufficiale al pari di Alex Marquez.

“Le gare stanno diventando un incubo” ha detto Davide Tardozzi commentando tutte queste cadute delle Ducati (ieri giù anche Alex Marquez). In riferimento alle condizioni del campione del mondo comincia a serpeggiare un po’ di raffreddamento sull’ipotesi di rivedere Marc già al Mugello a fine maggio.

Lo spagnolo è stato operato sia al piede, per via della caduta di Le Mans, che alla spalla per risolvere si spera definitivamente un problema dato da due viti che gli comprimevano il nervo radiale. A questo punto è solo una questione di tempo e di recupero ma il rientro potrebbe slittare all’Ungheria la prima settimana di giugno.