Bagnaia in Yamaha con Razgatlioglu: la “bomba” di mercato esplode in Turchia. Marquez accantona Valentino Rossi

Il futuro di Pecco Bagnaia è uno degli argomenti più caldi della offseason della MotoGP, negli ultimi giorni la notizia di una possibile coppia in Yamaha con il pilota turco nel 2027 ma anche l’Aprilia lo segue con attenzione

La stagione da incubo di Pecco Bagnaia con la Ducati diventa la miccia che accende il mercato della MotoGp. Il team di Borgo Panigale ora è nelle mani di Marc Marquez che dopo la vittoria dell’ultimo Mondiale si candida a essere punto di riferimento anche nelle prossime stagioni, e l’arrivo del fratellino Alex nel team ufficiale potrebbe schiacciare sempre di più le ambizioni di Pecco.

Bagnaia e Razgatlioglu: insieme in Ducati nel 2027

La Yamaha è da tempo alla ricerca di una scintilla che le permette di tornare a competere per la vittoria Mondiale. E questa scintilla potrebbe rispondere al nome di Pecco Bagnaia, il grande scontento dell’ultima stagione. Da tempo si rincorrono voci sull’interesse che la casa dei tre diapason nutrirebbe per il pilota italiano, ma negli ultimi giorni le voci si sono andate moltiplicando e ora sembrano diventare più concrete. Le ultime voci riferiscono della volontà di formare una coppia da sogno a partire dalla stagione 2027 con il pilota turco Toprak Razgatlioglu che quest’anno farà il suo debutto in MotoGp con la Ducati Pramac. Voci che per il momento non trovano conferme ufficiali, ma tanto è bastato per scatenare grandissimo entusiasmo anche in Turchia dove Toprak è diventato uno degli sportivi con maggior seguito.

L’intrigo con Rossi e Aprilia

L’eventuale addio di Bagnaia alla Ducati però non solletica solo la Yamaha. Come riportato nei giorni scorso, a dire addio alla casa di Borgo Panigale potrebbe essere anche il team satellite VR46 di Valentino Rossi (legato da un contratto fino al 2026) con l’ex pilota italiano che starebbe pensando di continuare la sua avventura in casa Aprilia dal 2027 cominciando il nuovo capitolo con Bagnaia in sella a fare da garanzia sulle ambizioni del club. Voci che negli ultimi giorni si sono moltiplicati con l’avvicinamento del Dottore a un altro pilota emergente come Pedro Acosta.

Marquez accantona la rivalità con Valentino

Chi vive una situazione decisamente meno incerta è Marc Marquez. La vittoria nel Mondiale 2025 ha riportato lo spagnolo nell’olimpo dei migliori atleti iberici di tutti i tempi e soprattutto gli ha ridato tranquillità e serenità, con cui alla ripresa delle “ostilità” andrà a caccia del suo decimo Mondiale. Una serenità tale che ora gli permette di lasciare da parte l’antica rivalità con Valentino Rossi: “Una delle cose che ho imparato durante la mia carriera sportiva è avere rispetto per i miei rivali – ha detto nel corso di un’intervista a El Periodico – In pista tutti cercano di fare del loro meglio e gran parte delle situazioni spiacevoli che possono succedere sono legate a episodi involontari perché andiamo tutti al limite”.