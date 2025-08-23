Motogp, Bagnaia rompe il silenzio e rivela come può rinascere: la mossa per tornare a vincere

La delusione di Francesco Bagnaia dopo il Q1 del GP di Ungheria e dopo la Sprint era percepibile anche con il filtro del casco. I suoi gesti erano lo specchio di una GP25 che “Pecco” proprio non riesce a gestire in staccata e in ingresso curva, fino a pochi mesi fa punti di forza riconosciuti del vicecampione del mondo.
Il feeling che non scocca
Al Balaton Park il 63 partirà dal 15esimo posto in gara: sarà difficile anche recuperare qualche punto ad Alex Marquez (almeno per restare agganciato alla corsa per il secondo posto), perché Bagnaia deve recuperare anzitutto fiducia in se stesso e poi feeling con la moto.
Dopo un briefing lungo con la Ducati Pecco si presenta ai microfoni di Sky e dice: “Ci si aspettava di fare meglio ma è difficile superare su questa pista, è un periodo di difficoltà, abbiamo provato una strada diversa che porteremo avanti nelle prossime gare speriamo possa aiutarci. In gara mi sono sentito un pelo meglio, era un passo grosso e ci ho messo un po’ a trovarmici bene ma riuscivo a staccare pù forte e a trovarmi meglio. Certo, ci sono pro e contro e ho perso in altre zone ma vediamo, è un punto di partenza”.
Bagnaia ha ancora fiducia
Bagnaia non si vuole arrendere: “Se c’è qualcosa che non mi manca sicuramente è il credere in me stesso, so che se sto bene e mi troverò bene posso vincere, è difficile perchè sono quello che porto in pista il lavoro di 50 persone, siamo tutti in difficoltà, stiamo cercando una soluzione ma non è facile. So il potenziale che abbiamo. Diggia secondo con la mia stessa moto? E’ stato molto bravo, era un periodo di grossa difficoltà per lui ma in questa gara è riuscito a fare un bel risultato, sappiamo che basta una piccola cosa per girare più forte, anche a noi non è che mancano due secondi e oggi Diggia è stato bravo poco
La spiegazione di Tardozzi
Prova a spiegare il momento no di Pecco anche Tardozzi: “Credo che, pista a parte, ci sia qualcosa di cui si è lamentato più in maniera pesante oggi: sono le vibrazioni in frenata sull’anteriore. Abbiamo sempre detto che la frenata era uno dei suoi punti di forza, ora c’è qualcosa che non va, la moto si muove e saltella. Dobbiamo trovare una soluzione a questo problema, che esiste da inizio stagione: abbiamo provato varie cose, tra cui setup, taratura di forcella ma non ci siamo ancora arrivati“.
“Questo problema lo ha in maniera evidente Bagnaia, non è un tema comune alle Ducati“, ha aggiunto. “La moto non è molto diversa da quella di inizio stagione, vorrei ricordare che poi ‘Pecco’ con il tempo di oggi del Q1 sarebbe stato settimo in griglia (comunque a mezzo secondo da Marquez, nda). Non ha fatto un brutto tempo, malgrado tutti i problemi“.