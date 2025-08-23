Motogp, Bagnaia rompe il silenzio e rivela come può rinascere: la mossa per tornare a vincere

Pecco reduce da due giorni deludenti in Ungheria ma trova un motivo per non arrendersi, Tardozzi sottolinea il problema delle vibrazioni in frenata

La delusione di Francesco Bagnaia dopo il Q1 del GP di Ungheria e dopo la Sprint era percepibile anche con il filtro del casco. I suoi gesti erano lo specchio di una GP25 che “Pecco” proprio non riesce a gestire in staccata e in ingresso curva, fino a pochi mesi fa punti di forza riconosciuti del vicecampione del mondo.

Il feeling che non scocca

Al Balaton Park il 63 partirà dal 15esimo posto in gara: sarà difficile anche recuperare qualche punto ad Alex Marquez (almeno per restare agganciato alla corsa per il secondo posto), perché Bagnaia deve recuperare anzitutto fiducia in se stesso e poi feeling con la moto.

Dopo un briefing lungo con la Ducati Pecco si presenta ai microfoni di Sky e dice: “Ci si aspettava di fare meglio ma è difficile superare su questa pista, è un periodo di difficoltà, abbiamo provato una strada diversa che porteremo avanti nelle prossime gare speriamo possa aiutarci. In gara mi sono sentito un pelo meglio, era un passo grosso e ci ho messo un po’ a trovarmici bene ma riuscivo a staccare pù forte e a trovarmi meglio. Certo, ci sono pro e contro e ho perso in altre zone ma vediamo, è un punto di partenza”.

Bagnaia ha ancora fiducia

Bagnaia non si vuole arrendere: “Se c’è qualcosa che non mi manca sicuramente è il credere in me stesso, so che se sto bene e mi troverò bene posso vincere, è difficile perchè sono quello che porto in pista il lavoro di 50 persone, siamo tutti in difficoltà, stiamo cercando una soluzione ma non è facile. So il potenziale che abbiamo. Diggia secondo con la mia stessa moto? E’ stato molto bravo, era un periodo di grossa difficoltà per lui ma in questa gara è riuscito a fare un bel risultato, sappiamo che basta una piccola cosa per girare più forte, anche a noi non è che mancano due secondi e oggi Diggia è stato bravo poco

La spiegazione di Tardozzi

Prova a spiegare il momento no di Pecco anche Tardozzi: “Credo che, pista a parte, ci sia qualcosa di cui si è lamentato più in maniera pesante oggi: sono le vibrazioni in frenata sull’anteriore. Abbiamo sempre detto che la frenata era uno dei suoi punti di forza, ora c’è qualcosa che non va, la moto si muove e saltella. Dobbiamo trovare una soluzione a questo problema, che esiste da inizio stagione: abbiamo provato varie cose, tra cui setup, taratura di forcella ma non ci siamo ancora arrivati“.

“Questo problema lo ha in maniera evidente Bagnaia, non è un tema comune alle Ducati“, ha aggiunto. “La moto non è molto diversa da quella di inizio stagione, vorrei ricordare che poi ‘Pecco’ con il tempo di oggi del Q1 sarebbe stato settimo in griglia (comunque a mezzo secondo da Marquez, nda). Non ha fatto un brutto tempo, malgrado tutti i problemi“.