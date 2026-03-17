Bagnaia smentisce Rossi su Marquez e si gasa per Kimi Antonelli. L'addio a Ducati: "Le cose cambiano"

La MotoGP è pronta a tornare in pista in Brasile, Bagnaia affila le armi per Goiania gasato dalla vittoria di Antonelli a cui ha fatto i complimenti. E poi le parole su Rossi, Marquez e l'addio a Ducati

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP è pronta a riaccendere i motori. Dopo due settimane di sosta dal debutto stagionale in Thailandia il Motomondiale si prepara ad affrontare la novità assoluta del Gran Premio del Brasile sul circuito di Goiana. Sarà occasione di riscatto per le Ducati bastonate dall’Aprilia a Buriram. In particolare per Pecco Bagnaia che ha trovato una carica inattesa nel primo successo in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli nel GP della Cina.

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La falsa partenza di Bagnaia

Solo 8 punti in classifica, una qualifica deludente, una Sprint anonima e una gara a rincorrere (poco) gli avversari col risultato di essere la peggiore Ducati al traguardo. Non è stato l’inizio che Bagnaia sperava il Mondiale 2026 MotoGP. Doveva essere quello della riscossa dopo i patemi dello scorso anno ed invece è cominciato addirittura peggio visto che al debutto 12 mesi prima, Pecco aveva strappato un podio dietro i fratelli Marquez.

Bagnaia ha patito più di tutti la “crisi” della Ducati in questa falsa partenza del Motomondiale della casa di Borgo Panigale surclassata dall’Aprilia in Thailandia. Di colpo tutte le certezze della pre season che davanti la GP26 come ancora la moto da battere sono svanite e pure la Ktm di Pedro Acosta è diventata una minaccia. Urge quindi un pronto riscatto per Ducati e per Bagnaia. L’occasione arriva in Brasile sul nuovo circuito di Goiana, tutto da scoprire per la MotoGP.

Pecco in Brasile con l’entusiasmo della vittoria di Antonelli

Il Bagnaia che vola verso il Sudamerica ha una carica speciale. A dargliela è stata il successo di Andrea Kimi Antonelli che ha colto la prima gioia della sua giovanissima carriera, ad appena 19 anni, in F1. Nell’intervista concessa a GpOne, Pecco ha fatto i complimenti al pilota bolognese della Mercedes: “È fighissimo, ha l’età di mio fratello. Kimi ha fatto un fine settimana incredibile. Gli ho scritto, ma sarà inondato di messaggi. Spero di sentirlo, visto che abita a San Marino magari riusciremo a vederci un po’di più”.

L’addio a Ducati, le motivazioni di Bagnaia

Lo sanno anche i muri nonostante non sia stato ancora ufficializzato nulla. Bagnaia a fine stagione lascerà Ducati che ha già preso al suo posto Pedro Acosta (anche qui senza nessuna ufficialità). Pecco con tutta probabilità andrà in Aprilia a formare un “italian magic team” con l’amico Marco Bezzecchi.

Impossibile non chiedere al due volte campione del mondo i motivi della crisi “coniugale” con la casa di Borgo Panigale: “Il mio sogno era finire la mia carriera in MotoGP con la Ducati, purtroppo, nella scorsa stagione abbiamo avuto diverse difficoltà ed è normale che le cose possano cambiare”.

Quanto ha influito lo strapotere di Marquez sulla crisi

Nelle immagini della cena delle stelle della MotoGP pubblicate in questi giorni, parlando con Pedrosa e Lorenzo, Valentino Rossi ha detto di un Bagnaia in grossa crisi dopo l’arrivo di Marquez in Ducati. Pecco precisa quanto detto dal suo mentore: “Marc è arrivato e ha dominato – le parole di Bagnaia a GPOne – ma non ho sofferto lui bensì il fatto di non potere esprimere il mio potenziale. Non sono riuscito a guidare una moto che era cambiata rispetto all’anno precedente, quando era perfetta”.

Al Dottore però Bagnaia deve tutto o quasi della sua crescita motociclistica: “Valentino è stata sicuramente la persona che mi ha aiutato di più, insieme a Carlo (Casabianca, ndr), il mio preparatore. Vale e Marc hanno una cosa in comune: la determinazione”. E poi un pensiero per Stoner, da sempre uomo Ducati: “Casey mi è stato vicino in alcuni momenti e il suo aiuto fa la differenza”.