Bagnaia, infortunio superato e rientro a Silverstone. La verità di Tardozzi sull’addio a Ducati: Stoner difende Pecco

Superato l’infortunio, l’ex campione del mondo si prepara a tornare in sella e incassa le parole al miele del team manager del team di Borgo Panigale e dell’australiano

Reduce dall’intervento che gli ha permesso di risolvere i problemi all’avambraccio destro, Francesco Bagnaia è pronto a rimettersi in gioco nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota Ducati punta a ottenere il via libera dei medici e ritrovare subito competitività, mentre dal paddock arrivano l’attestato di stima di Davide Tardozzi e la difesa di Casey Stoner, che prende le parti di Pecco e punta il dito contro la casa di Borgo Panigale.

Bagnaia subito in pista dopo l’operazione al braccio

Il weekend di Silverstone si prepara a vedere il ritorno di Bagnaia in sella alla sua Desmosedici. A confermare il rientro dopo l’infortunio è lo stesso ex campione del mondo, che ha scelto di sfruttare le tre settimane di stop estivo per andare sotto i ferri e provare a risolvere definitivamente i fastidi causati dalla sindrome compartimentale all’avambraccio destro. Un rientro non semplice per Pecco, consapevole delle inevitabili difficoltà a cui andrà incontro per riprendere confidenza con la moto su uno dei tracciati più complicati e probanti in calendario.

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Obiettivo prime libere

L’obiettivo del #63 è ovviamente quello di strappare il fit to race dei medici. Un’abilitazione ottenibile soltanto chiudendo senza problemi le prime libere in programma dalle 12.40 di venerdì 7. A quasi un mese dall’intervento, come riportato da Formulapassion.it, Pecco ha aggiornato circa le proprie sensazioni in vista del weekend: “Mi sento bene e ho recuperato. Le settimane di stop sono servite per lavorare, ma non sono ancora tornato in sella su una MotoGP”.

L’apprezzamento di Pecco per Silverstone

“Spero di ricevere il fit e di poter poi avere tempo per capire come risponde il braccio. L’obiettivo è provare a lavorare al meglio fin da subito”, ha aggiunto Bagnaia. In merito al tracciato su cui ha trionfato nel 2022 ed è andato a podio nelle due stagioni successive, salvo poi cadere nel 2025, il pilota piemontese ha concluso: “Silverstone mi piace tanto. I tifosi sono tra i più affettuosi al mondo e l’atmosfera è tra le più belle dell’anno”.

La verità di Tardozzi sull’addio

In attesa si capire che cosa potrà regalare il fine settimana in terra inglese, Pecco incassa le parole al miele e gli elogi di Davide Tardozzi, che a Moto.it è tornato a parlare dell’addio a fine stagione: “Pecco è il pilota più vincente della storia della Ducati in MotoGp e rimarrà per sempre nella storia del team. Ma oltre al palmares, di lui resterà la relazione umana e di amicizia creata in questi anni. È un ragazzo di una disponibilità e onestà professionale uniche. L’addio a fine stagione? È giusto così. Nel lavoro ci sono momenti in cui separarsi è la soluzione migliore per tutti. In Aprilia troverà una moto super competitiva e se lo merita”.

Stoner attacca Ducati e difende Pecco

Un augurio condiviso anche dal due volte campione del mondo Casey Stoner, che a MotoGP.com non ha mancato di rifilare una frecciatina alla sua ex scuderia: “Mi dispiace molto per Pecco. Nell’ultimo periodo ha faticato un po’. Tutti sembrano aver perso fiducia in lui perché dicevano che si stava solo lamentando, che la moto era sempre la stessa e bla bla bla. Osservandolo dall’esterno però vedevo che la moto non era la stessa, faceva cose che non avrebbe dovuto fare. Sono entusiasta del suo passaggio in Aprilia. Spero ritrovi fiducia e torni a fare quello che sa”.