Bagnaia, dalla Spagna sono sicuri: “Acosta lo butta fuori dalla Ducati nel 2027”. E Melandri demolisce Pecco

Il quotidiano spagnolo AS parla di un accordo tra la Ducati e il pilota spagnolo a partire dal 2027, Pedro andrà a far coppia con Marquez. Martin verso la Yamaha, Bagnaia punta all’Aprila

Un vero e proprio terremoto quello che ha vissuto la MotoGp anche se riguarda il 2027. La nuova stagione non è ancora cominciata e si comincia già alla successiva con il mercato piloti che sembrava aver preso una svolta di quelle clamorose. Un terremoto che mette sempre più all’angolo Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto e poi forse a ripartire con un’avventura completamente nuova visto che quella con la Ducati sembra al capolinea.

Acosta in Ducati: l’annuncio dalla Spagna

Una voce che gira da tempo ma che ora dalla Spagna danno come per ufficiale o quasi. L’ultimo scossone al mercato piloti della MotoGp lo firma il quotidiano spagnolo AS che rivela che nel 2027 in sella alla seconda Ducati ufficiale non ci sarà più Pecco Bagnaia ma Pedro Acosta. Il contratto dello spagnolo con KTM scade alla fine del 2026 e da tempo il suo nome piace ai piani alti di Borgo Panigale, che ora avrebbe fatto l’ultimo assalto per assicurarsi uno dei piloti con maggiori margine di crescita di tutto il Mondiale. Una decisione che se confermata certificherebbe quello che si pensa da tempo, la storia di Bagnaia con la moto italiana è ormai al capolinea.

L’ultima chance di Bagnaia

Una giornata campale nel mondo della MotoGp, un vero e proprio terremoto a cui ha dato il via con la prima scossa provocata da Fabio Quartararo. Da Motorsport.com arriva la prima bomba di giornata con la notizia che parla di un accordo raggiunto tra la Honda e Fabio Quartararo che si prepara a dare l’addio alla Yamaha alla fine di questa stagione. Una notizia che ha dato il via a un effetto a catena che è rimbalzato in Spagna con la notizia di un accordo ormai vicino tra Jorge Martin e la Yamaha (con posto liberato proprio da Quartararo). Si genera una valanga che arriva fino all’Italia con Pecco Bagnaia che nel 2027 potrebbe andare ad occupare proprio il posto del suo ex rivale in sella a una Ducati.

L’analisi di Melandri

Marco Melandri è intervenuto nella prima puntata di “Parliamo di MotoGp con i piloti” su Moto.it parlando anche della strana stagione vissuta da Bagnaia in sella alla Ducati: “A inizio campionato andava a podio. Poi è andato completamente in crisi perché è andato nel pallone a livello di sensazioni, di setup, di comunicazione con il team. Secondo me un problema è stato anche il fatto che Bagnaia ha basato tutto su Marquez, guardava sempre quello che faceva Marc, invece lo spagnolo ha sempre fatto la sua strada. Poi ci sono alcune cose che è difficile da spiegare, ma al fatto che la Ducati boicottasse Pecco è una cosa a cui non ho mai creduto”.