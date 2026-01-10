Bagnaia rigenerato, Tardozzi è sicuro ma su Marquez frena: "Non è al 100%". Toprak se la spassa tra moto e rally

Il team manager Ducati, Davide Tardozzi rompe il silenzio dopo il ritorno in pista di Marc Marquez ma anche sulla voglia di riscatto di Bagnaia. Aldeguer operato e Razgatlioglu si scatena su due e quattro ruote

A Valencia ha voluto esserci di persona. Per vedere da vicino il suo campione al ritorno in pista dopo 100 giorni dall’infortunio e conseguente operazione alla spalla. Nessuno più di Davide Tardozzi può dire come stia Marquez se non Marc stesso. Il team manager della Ducati ha seguito il test di Aspar e si sbilancia sulla condizione dello spagnolo ma anche su Bagnaia in vista del nuova stagione che per Pecco sarà quella del riscatto.

Intanto mentre Fermin Aldeguer è stato operato a Barcellona dopo il brutto volo con frattura proprio nel test di Valencia con le derivate di serie, c’è chi come Toprak Razgatlioglu se la spassa tenendosi in forma tra sportellate in moto su un kartodromo o derapando su un’auto da rally.

Il ritorno di Marquez visto da Tardozzi

Due giorni sulle Ducati Panigale V2 e V4 a Valencia, circuito di Aspar. Così, tanto per riprendere il feeling con la pista e con una moto il più possibile simile ad una MotoGP. Non era la potente Desmosedici ma tanto è bastato a Marc Marquez per ritrovare il sorriso dopo oltre tre mesi di dolore e duro lavoro.

E dopo Michele Pirro, a tessere le lodi del momento che tutta Ducati aspettava con ansia, è il più sanguigno del team, Davide Tardozzi, presente pure lui in prima linea ad Aspar: “L’ho visto bene – ha detto il team manager Ducati intervistato da MotorSprint – non è al 100% ma la strada è quella giusta: sarà a posto per i test e la prima gara, certo guidare una MotoGP è un’altra cosa quindi non sappiamo quando gli manchi per essere al top della condizione”.

Tardozzi ha anche ipotizzato i prossimi passi di Marquez: “Deve decidere se fare un altro paio di giornate presso la pista di Aspar oppure non girare fino al test di Sepang, sceglierà nei prossimi giorni”.

Bagnaia pronto, la convinzione di Tardozzi

Il team manager Ducati si è anche sbilanciato su Francesco Bagnaia che è reduce da una stagione disastrosa chiusa con poche soddisfazioni e un mesto 5° posto nel campionato dopo tante cadute nel finale ma a Borgo Panigale sono sicuri sul suo recupero: “Siamo contenti e sereni. Penso che Pecco abbia mentalizzato e metabolizzato il 2025 quindi andiamo a Sepang convinti che i piloti siano a posto”.

Aldeguer operato: come sta e quando torna

Fermín Aldeguer è stato operato con successo per ridurre la frattura alla diafisi del femore sinistro riportata giovedì scorso, nella prima giornata dei test privati con le derivate di serie ad Aspar dopo una brutta caduta. Il Team Gresini ha emesso uno scarno comunicato sui social senza entrare nel particolare del recupero: “L’intervento chirurgico al femore è stato completato con successo per Fermín Aldeguer. Ora è il momento di riposare. Forniremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni”.

Per lo spagnolo inizia una difficile corsa contro il tempo. Quasi sicuramente non riuscirà ad essere in pista per il test collettivo di Sepang, dal 3 al 5 febbraio. Successivamente, ci sarà un altro test collettivo in Thailandia (il 21 e 22 febbraio), nello stesso tracciato in cui si disputerà il primo Gran Premio del 2026 (dal 27 febbraio al 1° marzo). Intanto sia Marc che Alex Marquez tra le storie di Instagram hanno augurato una pronta guarigione al connazionale.

Razgatlioglu si diverte in vista dell’esordio

Prima dei test ufficiali collettivi ci sarà dal 29 al 31 gennaio, si disputerà uno shakedown, sempre in Malesia, riservato ai piloti collaudatori, alle scuderie di fascia “D” (quindi solo Yamaha) e ai debuttanti in MotoGP. Tra questi ci sono Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira.

Proprio il turco, campione mondiale di Superbike, in attesa di mettersi in sella sulla M1 si sta scatenando tenendosi in allenamento. In rete girano diversi video dove una volta gira in un kartodromo sfidando a suon di sportellate i fratelli Öncü e non con delle minimoto bensì di grossa cilindrata.

Non solo due ruote però per Toprak che in un altro video condiviso sui social, si è messo alla prova con una Skoda Fabia R5. in un rally su un circuito sterrato, al fianco di Burak Başlık e Çağlayan Çelik, tra gli esponenti migliori del campionato turco. “Abbiamo chiuso la giornata senza cappottamenti. L’esperienza con il rally continua, sempre con

il sorriso” sono state le parole di Toprak Razgatlıoğlu.