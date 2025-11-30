Bagnaia: "Futuro in giallo", sorriso e vittoria ritrovati a casa Rossi e c'è pure Acosta. Pecco-Pedro sogno VR46

Pecco Bagnaia chiude il 2025 con una vittoria nella tradizionale 100 Km dei Campioni nel ranch di Valentino Rossi con le voci di mercato che lo potrebbero portare proprio in VR46 in futuro in un dream team con Pedro Acosta

Il 2025 di Bagnaia si chiude con una vittoria. Stavolta però la MotoGP non c’entra. Pecco si è portato a casa la “100 Km dei Campioni” tradizionale vernissage di fine stagione che si svolge nel ranch di Valentino Rossi a Tavullia con moto da cross. Un successo e un’occasione che hanno restituito il sorriso al campione torinese alla fine di una stagione avara di soddisfazioni con la Ducati.

Nella “casa” del Dottore e la sua Academy c’erano tanti volti noti della MotoGP, del Motomondiale in generale e della Superbike, da Marco Bezzecchi a Nicolò Bulega passando per Luca Marini e quel Pedro Acosta che non è oramai un segreto resta un obiettivo di Valentino e del suo Team VR46 per il 2027. E chissà che le voci e i rumors degli ultimi giorni non portino verso un dream team Bagnaia-Acosta, magari con la scuderia di Vale team satellite Aprilia. Scenario di fantamercato mozzafiato che stuzzica la fantasia.

Bagnaia vince la “100km dei Campioni”

La coppia MotoGP formata da Pecco Bagnaia e dal tester Yamaha Augusto Fernandez ha vinto l’11^ edizione della “100km dei Campioni” l’evento clou del week end spettacolare di motocross che si svolge da tradizione a fine stagione nel rach di Valentino Rossi a Tavullia.

L’italiano e lo spagnolo hanno preceduto Diogo Moreira, fresco di Mondiale Moto2 e promosso in MotoGP, e Federico Fuligni, che partivano in pole position. Terzo gradino del podio per Luca Marini, vittima di una scivolata, in coppia con Matteo Patacca. In quarta posizione la coppia Pedro Acosta e Senna Agius, tra i grossi nomi presenti, ottavo Nicolò Bulega, affiancato da Luca Ottaviani, decimo Marco Bezzecchi.

Rossi sfortunato padrone di casa

Non è andata benissimo a Valentino Rossi. Il padrone di casa di fatto non ha corso la “100Km” costretto al ritiro ancora prima di partire per il suo run a causa di una caduta nelle prime fasi di gara del suo compagno Mattia Casadei che ha distrutto la moto. Il Dottore si è dovuto accontentare, il giorno prima, della vittoria della Sprint mentre Elia Bartolini si era aggiudicato l’Americana davanti a Diogo Moreira e Nicolò Bulega.

Bagnaia, Acosta e le sirene VR46

“L’anno scorso ero vestito di bianco, quest’anno di rosso, magari l’anno prossimo mi vestirò di giallo, o verde”. Una frase buttata lì in collegamento con Sky Sport. Ma che potrebbe essere stato un lapsus freudiano per Bagnaia. Secondo i vari rumors degli ultimi giorni, il Team VR46 (il cui colore predominante è proprio il giallo) di proprietà di Valentino Rossi e Alessio Salucci, legato a Ducati fino a fine 2026, starebbe pensando di accasarsi con Aprilia diventando team satellite del marchio di Noale dal 2027.

Valentino Rossi e i suoi avrebbero messo nel mirino la RS-GP. Qui entra in gioco il discorso Bagnaia. Se anche il 2026 dovesse proseguire sulla falsariga di quest’anno con le stesse difficoltà, le strade di Pecco e della Ducati potrebbero dividersi alla fine naturale del suo contratto, 2026.

E poi c’è il discorso legato a Pedro Acosta. Non è una novità che lo spagnolo sia tra gli obiettivi di VR46 che ha provato a prenderlo già per il 2026 trovando però le porte chiuse da parte di Ktm. Ma si sa, Pedro è a caccia di una squadra competitiva che gli possa dare una Ducati, o un’Aprilia in questo momento molto forte e forse ancora più forte in futuro, per poter sfruttare appieno il suo talento.