Bagnaia, il rinnovo tra Bezzecchi e Aprilia richiama Pecco: Quartararo e Acosta allo scoperto su Honda e Ducati

La notizia del rinnovo di Bezzecchi con Aprilia con tanto di matrimonio con tutti i crismi smuove ancora di più il mercato piloti della MotoGP già bollente: cosa farà adesso Bagnaia?

Ogni casella sta andando al suo posto come in un mosaico. E non sono nemmeno cominciati i test pre stagionali. Strano momento in MotoGP ma prevedibile vista la scadenza dei contratti al 2026. Tutti si stanno muovendo per tempo per evitare di restare col cerino in mano. Lo ha fatto anche Aprilia assicurandosi il rinnovo di Marco Bezzecchi. La firma del Bez arriva dopo gli abboccamenti, quasi certi, tra Quartararo e Honda e tra Pedro Acosta e Ducati. E allora il fulcro del mercato piloti a questo punto diventa Pecco Bagnaia dando per scontato il rinnovo dello stesso Marc Marquez con Borgo Panigale.

Bezzecchi “sposa” la causa Aprilia, in tutti i sensi

Il pilota e la moto migliore dell’ultima parte di stagione anche se in contumacia Marc Marquez. Non poteva non arrivare il rinnovo tra Marco Bezzecchi e Aprilia. L’ufficialità del matrimonio tra il Bez e la casa di Noale è arrivata in prestagione a ridosso dei primi test di Sepang che seguono lo shakedown della scorsa settimana con rookie e tester.

Nozze nel vero senso della parola visto che il social media manager Aprilia ha deciso di fare il matrimonio per davvero con tanto di Bez vestito di tutto punto, così come lo staff di Noale, Massimo Rivola e non solo, vestiti a festa e una cerimonia con tutti i crismi con tanto di velo da sposa per la RSV4, contratto e promesse matrimoniali.

Rivola e Bez, obiettivo Mondiale

Sulla carta, in attesa del riscontro in pista, Bezzecchi e Aprilia dovrebbero essere i rivali più accreditati del tandem di campioni in carica Marc Marquez e Ducati. Per questo il voler continuare insieme è indizio di grande fiducia reciproca. Marco sa di aver trovato una moto in crescita, anche se il prossimo anno cambieranno i regolamenti:

"Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l'obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me"

Dello stesso avviso Massimo Rivola, Noale sa di aver già per le mani un gran pilota senza dover necessariamente puntare un big anche se ci ha provato con Fabio Quartararo.

“Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra”

Bagnaia, Aprilia ideale ma Yamaha concreta

Bezzecchi si è quindi tolto dal mercato ma su questo non vi sono mai stati dubbi. Con le voci che nei giorni scorsi hanno dato certi il rinnovo di Marc Marquez e l’arrivo di Pedro Acosta in Ducati, oltre che Quartararo in Honda, il punto interrogativo più grande riguarda Francesco Bagnaia.

Se da un lato sarebbe romantica la soluzione di prendere una delle Desmosedici ufficiali della VR46 o quella del Team Gresini per rilanciarsi in un ambito con meno pressioni, si parla sempre e comunque di un due volte campione del mondo MotoGP anche se reduce da una stagione massacrante sotto tutti i punti di vista. Ecco perchè resta la suggestione Aprilia al fianco proprio di Bezzecchi, suo grande amico e compagno di scorribande con l’Academy VR46.

Ma i rumors del paddock danno Pecco in pole position per la Yamaha orfana di Quartararo. Dove incredibilmente potrebbe formare un vero dream team con Jorge Martin che altre voci di mercato danno per fatto in uscita da Aprilia e proprio in Yamaha. Ne è sicuro anche una vecchia volpe della MotoGP, Ramon Forcada che lo ha detto, anzi predetto, a Mundo Deportivo.

Quartararo rompe il silenzio su Honda

Il primo a muoversi, almeno ufficiosamente è stato Fabio Quartararo. Niente di ufficiale, almeno per il momento perchè c’è una stagione ancora da correre con Yamaha ma anche le risate in conferenza del Diablo fanno capire che la sua firma con Honda sia cosa fatta: “La sola cosa che posso confermare oggi è che sto parlando con diverse squadre e Honda è una di quelle, ma non ho firmato nulla”.

