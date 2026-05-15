Clamoroso a Barcellona: Jorge Martin e Pecco Bagnaia eliminati nelle pre qualifiche saranno costretti a passare dal Q1, vanno in Q2 invece Acosta ma anche Diggia e Bezzecchi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Due pesci grossi sono caduti nella rete. Pre qualifiche fatali per Bagnaia e Martin nel Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Nella seconda sessione di prove al Montmelò è della Ktm di Pedro Acosta il miglior tempo davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e un’altra Ktm di Brad Binder. Ma a fare rumore sono state le due cocenti eliminazioni di Pecco con l’unica Ducati ufficiale, orfana di Marc Marquez, e di Martinator che è caduto nel finale dopo la brutta botta presa già al mattino. Tra i qualificati per il Q2 ci sono Di Giannantonio e Bezzecchi.

Gp Catalunya: Acosta c’è, Bezzecchi e Diggia in Q2

La Ktm va e si vede. Pedro Acosta è stato il più veloce delle pre qualifiche di Barcellona con il tempo di 1:38.710, davanti alla Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+0.018) che aveva fatto segnare il tempo migliore al mattino nelle libere e, a confermare la bontà della moto austriaca al Montmelò, Brad Binder col terzo posto (+0.070).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle loro spalle a completare la top ten dei qualificati al Q2 di sabato in qualifica ci sono un po’ di underdog: Raul Fernandez (Aprilia Trachouse), Johan Zarco (Honda LCR) che ha acciuffato la top ten all’ultimo respiro con un gran tempo sfruttando un po’ di scie e traiettorie, Diggia (Ducati VR46), il leader del Mondiale Bezzecchi (Aprilia), Mir (Honda HRC), Jack Miller (Yamaha Pramac) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Clamoroso a Barcellona: Bagnaia e Martina out

Il colpo grosso, al contrario, lo hanno fatto Francesco Bagnaia e Jorge Martin, entrambi eliminati e costretti sabato a passare dalle forche caudine del Q1 con peraltro solo due posti disponibili per il Q2. Con Pecco siamo alle solite, non ha trovato l’assetto migliore, ci mette tanto, ci mette troppo. Nonostante i proclami, la voglia di riscattare la caduta di Le Mans, il suo inizio di week end è sempre molto a rilento. E dopo il 17° tempo in fp1 ha faticato a trovare un giro buono anche con le gomme nuove, l’ultimo time attack gli aveva dato un 8° tempo però diventato 12° in breve tempo. Senza Marquez per il team ufficiale Ducati si fa dura.

Discorso diverso per Martinator che qui non sembra stare in piedi. Caduta, rovinosa, al mattino con tanto spavento e una bella botta. Caduta nel finale di pre qualifiche, sul più bello, poi per lo spagnolo, cosa che gli ha tolto ogni possibilità di prendersi la top ten. Non c’è stato infatti il tempo di tornare ai box e prendere la seconda moto. Per entrambi sarà dunque Q1. E si sa non sarà facile andare in Q2, per entrambi.