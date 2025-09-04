MotoGp Barcellona, Bagnaia tra rimpianti e riscatto. Marc Marquez rivela: “Mondiale a Misano? Spero di no”

Pecco cerca di conferme dopo i progressi che si sono registrati in Ungheria: "Stiamo provando a trovare una soluzione". Il gesto del leader del Mondiale per il fratello Alex

Da un lato, la voglia di riscatto di Bagnaia. Dall’altro, la possibilità da parte di Marc Marquez di compiere un altro passo verso quel titolo che potrebbe conquistare già a Misano. Eccola qui la fotografia del Gran Premio di Catalogna, 15esimo appuntamento di un MotoMondiale che l’asso di Cervera ha in pugno.

MotoGp, Bagnaia a caccia di conferme

In Ungheria segnali di crescita, anche se il nono posto finale – causato da un long lap penalty – sembra dire il contrario. Ma a Barcellona, dove la scorsa stagione ha trionfato, Bagnaia ha la chance di stabilire se il peggio è finalmente alle spalle oppure se la sua Ducati è ancora in preda ai quei capricci che lo hanno portato ad accumulare uno svantaggio di oltre 200 punti dal cannibale Marquez.

“Vediamo di applicare qui a Montmeló quello che abbiamo capito in Ungheria – ha detto Pecco ai microfoni di Sky -. È una stagione complicata, però stiamo provando in ogni modo a trovare una soluzione”.

In Spagna tra bei ricordi e cadute fatali

Sì, è vero che nel 2024 ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Ma il pilota torinese della Rossa di Borgo Panigale ricorda pure la caduta all’ultimo giro nella Sprint che gli è costata 12 punti, con cui “avrei vinto il titolo”.

Però Barcellona è anche “una delle gare che mi hanno aperto le porte del Mondiale quando ero nel campionato spagnolo. Dal 2022 vado sempre forte, è una pista che mi piace e mi diverte”. L’obiettivo è lottare per il podio. E magari provare a interrompere la striscia di 10 vittorie di fila di Marquez.

La confessione di Marquez sul Mondiale

Ormai è questione di tempo: Marc Marquez sta per riprendersi lo scettro di campione del mondo. Potrebbe farlo già al prossimo in occasione del prossimo Gran Premio a Misano, e sarebbe uno smacco clamoroso al rivale di sempre Valentino Rossi. Ma El Cabroncito frena. La famiglia prima di tutto. “Spero di vincerlo il titolo il prima possibile, ma non a Misano. Preferirei festeggiare in Giappone o in Indonesia. Perché se dovessi ottenerlo a Misano, significherebbe che mio fratello Alex Marquez ha avuto un brutto weekend qui in Catalogna”.

Marc ribadisce che il Gp di casa non è il suo preferito. “Ci arrivo in grande forma, ma mi obbligherà a lavorare un pochino di più perché non è tra le mie piste privilegiate. Però la motivazione è tanta e farò di tutto per vincere”. Sulla Ducati: “Già prima del test a Barcellona avevo capito che questa moto mi avrebbe consentito di battagliare per il titolo. Era la mia grande occasione, il posto giusto”.