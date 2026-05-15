Paura nelle prove libere del Gran Premio di Catalogna per la caduta di Jorge Martin che ha colpito la sua stessa Aprilia. Paolo Bonora parla delle condizioni di Martinator. Intanto miglior tempo di Alex Marquez, lontanissimo Bagnaia

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il week end del Gran Premio di Catalunya comincia nel segno di Marquez. Non Marc, assente, ma Alex che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Segnate dalla caduta rovinosa di Jorge Martin che una volta per terra è andato a sbattere con la sua stessa Aprilia uscendone malconcio. Dopo il forfait del campione del mondo c’è un po’ di preoccupazione intorno alle condizioni di Martinator che sono state aggiornate da Paolo Bonora.

Martin cade, paura a Barcellona

A un quarto d’ora dalla fine della sessione di prove libere sulla pista del Montmelò Jorge Martín è caduto in curva 12 durante la salita verso la zona dello stadio. È scivolato sulla ghiaia e si è schiantato contro le barriere. Martinator reduce dalla vittoria doppia di Le Mans (Sprint+GP) si è rialzato stordito mentre veniva soccorso dagli steward a bordo pista.

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Dalla dinamica della caduta lo spagnolo è stato colpito al braccio sinistro dalla sua stessa Aprilia RS-GP. Una volta arrivato ai box, Martin è stato preso in cura dal medico della MotoGP, il dottor Charte. Jorge è già alla nona caduta in questa stagione.

Come sta Martinator, parla Bonora

Martin è uscito col viso rassicurato dopo il consulto medico col dottor Charte. Ai microfoni di Sky, Paolo Bonora, Race Manager dell’Aprilia ha rassicurato sulle condizioni dello spagnolo: “Jorge ha solo un po’ di dolore al braccio sinistro, nella scivolata era abbastanza vicino alla moto, fortunatamente dopo il primo controllo medico è tutto ok, sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta“

Sospiro di sollievo definitivo, o quasi, quando Martin ha ripreso la sua seconda RS-GP per tornare in pista negli ultimi istanti della sessione anche se solo per fare un check up sul corpo e qualche prova di partenza.

Marquez davanti ma è Alex, Diggia 3°, Bagnaia lontano

E dire che proprio Martin è stato a lungo in testa alla sessione di prove libere, anche dopo la sua caduta. Segno della forma dello spagnolo che arriva a 1 punto da Bezzecchi nella classifica mondiale piloti. Solo nel finale, a due minuti dalla fine, Alex Marquez montando pneumatici nuovi (morbidi e medi) ha fatto segnare il miglior tempo con la Ducati Gresini. Idem ha fatto con la VR46, Fabio Di Giannantonio.

Alle loro spalle Acosta con la KTM, il leader del campionato Bezzecchi con l’Aprilia e Bastianini con l’altra KTM, e ancora Aldeguer, Miller, Morbidelli e Zarco a chiudere la top ten che non vede Bagnaia. Pecco come oramai “cattiva” abitudine del venerdì mattina, si è concentrato sulla messa a punto e sulle gomme, chiudendo lontanissimo dai migliori tempi, addirittura 17simo.