MotoGp Barcellona, libere: acuto di Acosta, Marquez va forte. Incubo Bagnaia penultimo, Martin litiga con la visiera

C’è uno spagnolo in testa dopo le prime prove libere del Gran Premio di Barcellona. Ma non è Marc Marquez. A fare il miglior tempo in un finale vivace con la gomma nuova ci ha pensato Pedro Acosta che dimostra il buon momento della sua Ktm. Alle sue spalle la Honda Lcr di Johan Zarco. Terzo Marc Marquez che ha dominato il turno fino a pochi minuti dalla fine, veloce sin dal primo giro. A differenza di Pecco Bagnaia che ha iniziato male anche questo week end, addirittura penultimo a un secondo e mezzo dalla vetta.
Pedro Acosta con la Ktm si prende le prove libere del Gp di Barcellona: 1:38.979 il tempo dello spagnolo che nel finale ha trovato il giro buono con le gomme nuove e si è piazzato davanti a Johann Zarco fresco di rinnovo con la Honda LCR e a Marc Marquez. Il leader del Mondiale però è stato veloce per tutto il turno, sin dall’inizio, salvo cedere la leadership nel finale quando tutti o quasi hanno messo gomme nuove.
Alle spalle dei primi tre, l’altra Ktm di Vinales, la Gresini di Alex Marquez, Marini pure lui fresco di rinnovo con la Honda HRC, Binder, Bezzecchi con l’Aprilia, Espargaro e Bastianini a completare la top ten. Inizio complicato per Pecco Bagnaia, 23° e penultimo in ritardo per tutto il turno alla ricerca della migliore messa a punto che sembra non sia ancora arrivata.
Venerdì che inizia come al solito in salita per Bagnaia. Nonostante le parole ottimiste alla vigilia dopo alcuni accorgimenti emersi in gara in Ungheria, la pista di Barcellona ha sconfessato la positività di Pecco. Che in mattinata non ha trovato il passo, restando a lungo nelle retrovie tra prove di assetto e quant’altro per cercare una quadra che non arriva praticamente da inizio stagione e lo costringe ancora una volta a inseguire.
Problemi anche per Jorge Martin che ha incassato qualcosa come mezzo secondo da Marco Bezzecchi suo compagno di Aprilia. Il campione del mondo è stato protagonista di un contrattempo con la visiera a strappo del casco che si è staccata da sola e male mentre Martinator stava girando. Lo spagnolo ha atteso un paio di curve e poi l’ha staccata definitivamente.