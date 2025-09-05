MotoGp Barcellona, libere: acuto di Acosta, Marquez va forte. Incubo Bagnaia penultimo, Martin litiga con la visiera

Pedro Acosta con la Ktm si prende le prove libere del Gp di Barcellona: 1:38.979 il tempo dello spagnolo che nel finale ha trovato il giro buono con le gomme nuove e si è piazzato davanti a Johann Zarco fresco di rinnovo con la Honda LCR e a Marc Marquez. Il leader del Mondiale però è stato veloce per tutto il turno, sin dall’inizio, salvo cedere la leadership nel finale quando tutti o quasi hanno messo gomme nuove.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle spalle dei primi tre, l’altra Ktm di Vinales, la Gresini di Alex Marquez, Marini pure lui fresco di rinnovo con la Honda HRC, Binder, Bezzecchi con l’Aprilia, Espargaro e Bastianini a completare la top ten. Inizio complicato per Pecco Bagnaia, 23° e penultimo in ritardo per tutto il turno alla ricerca della migliore messa a punto che sembra non sia ancora arrivata.