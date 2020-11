MotoGp, bene Valentino Rossi al rientro in pista

Johan Zarco è stato il più veloce nelle terze libere a Valencia, in vista del Gran Premio d’Europa di MotoGp. Il centauro della Ducati Avintia ha preceduto Maverick Vinales e Nakagami. Si è difeso bene Valentino Rossi, in sella per la prima volta dopo il lungo isolamento: il Dottore è ottavo.

La sessione si è svolta sul bagnato e nessuno dei piloti ha migliorato i suoi tempi: in Q2 passano quindi i migliori delle precedenti libere, ovvero Miller, A. Espargaró, Morbidelli, Nakagami, P. Espargaró, Rins, Binder, Dovizioso, Quartararo e Mir

1 J. ZARCO 1:40.007

2 M. VIÑALES +0.736

3 T. NAKAGAMI +1.064

4 F. BAGNAIA +1.186

5 C. CRUTCHLOW +1.278

6 M. OLIVEIRA +1.345

7 A. MARQUEZ +1.582

8 V. ROSSI +1.635

9 A. RINS +1.772

10 J. MIR +1.857

OMNISPORT | 07-11-2020 12:19