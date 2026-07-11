La sfortuna ha preso di mira Marco Bezzecchi che al Sachsenring cade in Q2 e si rompe la clavicola sinistra: costretto a saltare il Gran Premio di Germania, tornerà in Italia per operarsi. Dopo il Mugello la maledizione continua

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatela pure la maledizione del Bez. Sembra ieri eppure è così lontana quella festa del Mugello dopo una stupenda vittoria che lo aveva portato in cima al mondo. Oggi Marco Bezzecchi registra un altro duro colpo alla sua stagione passata da sogno a incubo: salterà la Sprint e il Gran Premio di Germania a causa di una rovinosa caduta, un’altra, nelle qualifiche del Sachsenring. Verdetto medico che non ammette repliche: frattura della clavicola, pronto il rientro in Italia per l’operazione.

Bezzecchi cade e salta il Gp di Germania

La sfortuna di Marco Bezzecchi continua: il pilota dell’Aprilia è stato protagonista di una brutta caduta nella Q2 del Gran Premio di Germania di MotoGP al Sachsenring, riportando una frattura della clavicola della spalla sinistra, come confermato dalla sua squadra.

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Bez arrivava al circuito tedesco già fisicamente debilitato dopo un’altra brutta caduta, ad Assen. Dopo un buon venerdì stringendo i denti, in Q2, Bezzecchi ha perso il controllo della sua RS-GP26 alla curva 7 e, ancora una volta, è caduto rotolandosi più volte nella via di fuga. È rimasto a terra per alcuni secondi e poi è tornato al suo box in scooter senza rimettere ruota in pista, dolorante al braccio sinistro.

Verdetto amaro per il Bez: frattura della clavicola

Ad accoglierlo al rientro ai box il padre e il dottor Ángel Charte, responsabile medico del Motomondiale che lo ha portato al centro medico dove le radiografie hanno confermato le paure, frattura completa e scomposta, come riportato dal suo team nel comunicato.

“In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile“.

Franco Perona, medico ufficiale di Aprilia Racing, ai microfoni di Sky ha parlato più a fondo delle condizioni del Bez: “Sta bene. Il dottor Charte ha diagnosticato la frattura della clavicola sinistra. Una frattura scomposta che richiede un intervento, sarà eseguito in Italia dal dottor Porcellini. Stiamo valutando come gestire la logistica per riportare Marco in Italia il prima possibile. Oggi cercheremo di farlo rientrare in Italia, presumo che l’intervento venga effettuato tra domani e dopodomani“.

Periodo bruttissimo per Bezzecchi

Bezzecchi sembra essere entrato in un tunnel buio dove non si intravede la fine e la luce. E pensare come detto in incipit che dopo aver vinto al Mugello sembrava lanciatissimo verso il sogno della vittoria del Mondiale MotoGP. Poi è cominciato un periodo di sfortuna e di episodi controversi: in Ungheria è stato centrato in partenza da Martin; a Brno dopo essere caduto nella Sprint è stato squalificato per aver spinto con due manate il marshal che stava rialzando la sua moto; ad Assen dopo un bottino di sei punti nella gara sprint è caduto rovinosamente nei primi giri del GP di Olanda; e ora lascia la Germania ancora una volta con un doppio zero alla casella punti.

Quando rientra Bezzecchi: la sosta arriva al momento giusto

Massimo Rivola lo aveva anticipato: “A Marco serve staccare per un po'”. Ecco perchè la pausa estiva che osserverà il Motomondiale dopo il Sachsenring capita a fagiolo per il povero Bezzecchi che potrà non solo riprendersi a livello fisico ma anche a livello mentale dalle tante botte morali e non prese in questi ultimi due mesi. Si spera a questo punto possa essere al via alla ripresa del campionato a Donnington tra un mese esatto, il 7-9 agosto.