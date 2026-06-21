Sui social Marco Bezzecchi ha rotto il silenzio dopo aver colpito il marshall nella Sprint di Brno e la conseguente squalifica per la gara. Cominciano a essere tanti i punti gettati alle ortiche da Bez e Martin. Marquez e Ducati ne possono approfittare

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ci ha dormito sopra ma di buon mattino Marco Bezzecchi ha voluto dire la sua dopo l’episodio negativo che lo ha visto protagonista nella Sprint di Brno. Quelle due manate contro il marshall, a seguito della caduta nel finale di gara, che gli sono costate la squalifica per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un breve messaggio sui propri profili in cui Bez si scusa per quanto avvenuto.

E poi la pace sancita dall’abbraccio tra i due durante il warm up. Intanto tra la carambola provocata da Martin in Ungheria e questo episodio, Aprilia sta dilapidando tutti il vantaggio accumulato a inizio stagione, un vero e proprio favore alla Ducati, specie Marquez che ora ne puà approfittare.

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Bezzecchi chiede scusa dopo il fattaccio

Dopo la doccia fredda della squalifica per la gara di Brno, per aver malmenato un matshall che stava spostando (un po’ improvvidamente va detto) la sua Aprilia dopo la caduta nel finale della Sprint, Marco Bezzecchi ha aperto la sua pagina social e si è scusato con un breve messaggio

“Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”.

Pace fatta: Bez in lacrime abbraccia il marshall durante il warm up

La pace tra Bezzecchi e il marshall è stata sancita durante il warm up. Le telecamere della MotoGP hanno ripreso da lontano la scena dell’abbraccio e delle scuse di persona del Bez che evidentemente sentitosi in colpa per quanto fatto ha anche pianto asciugandosi le lacrime con la sua stessa maglia. Un momento particolare per il Bez dal quale speriamo possa riprendersi più forte.

Bez, accompagnato da Matteo Baiocco del team Aprilia, nel punto dove sostava insieme agli altri, il marshall colpito dopo la caduta nella Sprint, ha regalato anche un paio di guanti che ha voluto regalare. E ha salutato con una stretta di mano tutto il gruppo dei marshall presenti.

Prima Martin, ora Bez: Marquez e Ducati ringraziano

Come dilapidare un enorme vantaggio. Ci sta riuscendo l’Aprilia, o meglio, i loro piloti. Un pasticcio dietro l’altro che arriva dopo una prima parte di stagione dominata, in particolare da Bezzecchi partito fortissimo, e sublimata nella vittoria del Mugello tra due ali di folla. Eppure qualcosa si è rotto, sarà stata la pressione di stare ad alti livelli a cui il team non era abituato come gestione interna, anche di alcuni suoi piloti, lo stesso Bez.

Già a Barcellona quando Raul Fernandez, del team satellite Trackhouse, ha tirato giù Martin nel finale dopo la seconda e ultima ripartenza. Per non parlare dello strike provocato dallo stesso Martinator che in Ungheria alla partenza ne ha tirati giù ben 5, lui compreso, e altri due Aprilia, Bezzecchi e lo stesso Fernandez. E che pagherà amaramente proprio a Brno con due long lap penalty in gara.

E poi il Bez che non pago della caduta nella Sprint ha compromesso tutto con quel gesto e tornerà dalla Cechia con un doppio zero. Occasione d’oro per Martin, 15 punti dietro in classifica, ma a sua volta limitato dalla penalità da scontare. Occasionissima invece per i piloti Ducati: Di Giannantonio (che ha 36 punti di ritardo), Acosta (Ktm, a -48), ma soprattutto Marc Marquez che in due sole gare dal suo rientro ha quasi dimezzato il suo ritardo passando da -105 a -65 e Bagnaia (-69).