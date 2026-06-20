Bezzecchi salta il GP di Cechia a Brno, squalificato per aver spinto i commissari: cosa dice il regolamento

Il centauro dell'Aprilia punito per "azione pregiudizievole agli interessi dello sport": l'alterco col marshall rischia di costargli carissimo in ottica Mondiale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Di male in peggio. Marco Bezzecchi è stato squalificato e non prenderà parte – salvo sorprese – al Gran Premio di Cechia di MotoGP, in programma domenica 21 giugno sul circuito di Brno. Il centauro dell’Aprilia, già protagonista in negativo della Sprint in cui ha rimediato una caduta a due giri dal termine quando si trovava in quinta posizione, è stato infatti “punito” in seguito a un alterco con dei “marshall”, i commissari di pista. Non dovesse essere accolto il ricorso d’urgenza presentato dalla Scuderia di Noale, il Bez sarà costretto a vedere il GP in tv, col rischio concreto di essere scavalcato nella classifica del Mondiale da Jorge Martin.

MotoGP, perché Bezzecchi è stato sospeso a Brno

La squalifica di Bezzecchi è stata determinata proprio dal comportamento tenuto in seguito alla caduta che ne aveva segnato in negativo la gara Sprint. In quella circostanza, infatti, il pilota riminese, nella foga di tentare di rientrare il più velocemente in pista, ha colpito un commissario che stava cercando di sollevare la sua moto. Un comportamento giudicato in violazione di uno speciale articolo del regolamento della MotoGP, il 3.3.2.2, in quanto giudicato espressione di una “azione pregiudizievole agli interessi dello sport”. L’Aprilia ha presentato ricorso entro un’ora dall’ufficializzazine della squalifica.

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Il ricorso dell’Aprilia contro la squalifica del Bez

Attraverso uno statement pubblicato sui suoi canali ufficiali, in particolare, la MotoGP ha spiegato che Bezzecchi “a seguito di un incidente, ha spinto e colpito i commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Un comportamento che rappresenta un violazione dell’articolo 3.3.2.2 del regolamento della MotoGP. Articolo che punisce ‘qualsiasi atto di corruzione o frode, o qualsiasi azione lesiva degli interessi delle competizioni o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone nel corso di un evento'”. Una sanzione durissima e, per quanto giudicato dal team italiano, spropositata.

MotoGP, la classifica: Martin può superare Bezzecchi

Si profila un weekend senza punti all’attivo per Bezzecchi, dunque. Il pilota dell’Aprilia, già rimasto a secco in Ungheria a causa di una caduta provocata dal compagno di squadra Jorge Martin, nonché bloccato nella Sprint dalla caduta al penultimo giro, potrebbe essere superato in classifica proprio da Martin, rispetto a cui ha appena 15 punti di vantaggio in classifica. Lo spagnolo, in ogni caso, dovrà scontare un doppio long lap penalty proprio per il caos dell’Ungheria. Bez rischia però di veder avvicinare tutti gli altri concorrenti, da Di Giannantonio (che ha 36 punti di ritardo) ad Acosta (48), fino agli stessi Marquez (65) e Bagnaia (69).