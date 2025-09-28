Bezzecchi risponde stizzito a Guido Meda: "Vedi un po' te", gelo in diretta a Sky

Marco Bezzecchi ammutolisce Guido Meda dopo una domanda sgradita nel post Gran Premio del Giappone, gelo e imbarazzo in diretta a Sky Sport MotoGP, poi la spiegazione

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una domanda, apparentemente normale. Ma che ha generato una risposta stizzita. E’ successo in diretta a Sky Sport MotoGP durante il post gara del Gran Premio del Giappone. Protagonisti Guido Meda e Marco Bezzecchi. Un po’ di gelo e imbarazzo in studio per Vera Spadini, Mauro Sanchini e l’inviato a Motegi Sandro Donato Grosso. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e soprattutto perchè.

La domanda di Meda, la risposta di Bezzecchi

Alla fine del GP del Giappone di MotoGP che ha laureato Marquez campione dopo le celebrazioni del caso, anche per la vittoria-bis di Bagnaia a Motegi, arriva il momento dell’intervista per Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia ha chiuso quarto, ai piedi del podio, nonostante il forte dolore dopo la caduta di ieri che lo ha visto coinvolto col compagno di squadra Jorge Martin a cui è andata decisamente peggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bez è già scuro in volto quando Guido Meda gli chiede: “Sei arrivato quarto, buon risultato ma forse non eri al massimo?”. La risposta di Bezzecchi è stizzita: “Son caduto ieri, guarda un po’ te!”. Gelo in studio con il telecronista e responsabile MotoGP di Sky (futuro conduttore anche di Pechino Express al fianco di Costantino della Gherardesca) ammutolito.

Meda spiega, Bezzecchi fa un passo indietro

Dopo un attimo di imbarazzo generale tra i presenti, a cominciare dalla conduttrice Vera Spadini all’opinionista Mauro Sanchini, lo stesso Guido Meda e l’inviato da Motegi Sandro Donato Grossa provano a spiegare: “Abbiamo parlato stamattina con gli uomini Aprilia e ci avevano detto che stavi bene tutto sommato, ovviamente la caduta si è fatta sentire.

A quel punto Bezzecchi fa un piccolo passo indietro: “Non lo sapevo questo, comunque non ero al massimo. La caduta fa ancora male, è stata una brutta botta. La gamba destra è un macello ma anche la schiena ed il collo sono dolorosi. Il giorno dopo gli acciacchi si fanno sentire di più, ecco perché oggi sto peggio. Poi i giri della gara non hanno aiutato fisicamente.

La delusione di Bezzecchi

Probabilmente e la conferma arriva dallo stesso Bez, il pilota Aprilia ci teneva a prolungare la striscia di risultati positivi in gara come nelle ultime uscite europee: “Sono triste perchè secondo me qui potevamo fare meglio. Il team ma anche io abbiamo fatto il massimo ma non è andata come speravamo e avremmo potuto”.