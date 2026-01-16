MotoGp, Biaggi torna a pungere Rossi: “Solo Marquez ci è riuscito”. Marc, la richiesta alla Ducati è folle

L’ex pilota alla presentazione della nuova Aprilia parla del futuro del campione spagnolo e rinnova le parole che hanno fatto scalpore: “Sì, ho detto che la Ducati è tedesca”

Max Biaggi non ha perso il guizzo né lo sfizio per la competizione. Ora non lo fa più alle velocità folli della MotoGp ma nel ruolo di ambassador della Aprilia, la casa italiana che ha presentato le moto per la prossima stagione e che sembra intenzionata a mettere un freno al dominio della Ducati. E Max parlando di Marc Marquez sembra anche pungere l’ex rivale Valentino Rossi.

Biaggi esalta Marquez e punge Rossi

Il futuro di Marc Marquez è l’argomento all’ordine del giorno nel mondo della MotoGp. Il campione spagnolo ha dimostrato di poter ancora dominare la concorrenza nel 2025 e nella prossima stagione parte con i favori del pronostico. Ma quali saranno le sue scelte per il futuro. Max Biaggi però non sa dare una risposta sulle ipotesi di ritiro: “Per capirlo bisognerebbe essere nei suoi panni. Magari rincorre il decimo Mondiale, una volta che arriva quello magari le sue priorità cambieranno. Oppure magari è uno affamato di competizione e quindi correrà ancora”.

Poi quella che sembra una stoccata a Valentino Rossi: “Tornare a vincere dopo i 30 anni non ci era riuscito nessuno”. In realtà il Dottore ha conquistato il suo ultimo Mondiale proprio dopo aver compiuto i 30 anni, era il lontano 2009. Ma la rivalità o ex potrebbe anche giocare un brutto scherzo alla memoria del romano.

La stoccata alla Ducati

Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore l’attacco dell’ex pilota romano verso la Ducati, parole che lo stesso Biaggi non nega ma rimanda a una vecchia intervista: “Aprilia unica casa italiana perché Ducati è tedesca? Sì, l’ho detta ma anche senza voler dire troppo. E poi è una cosa che ho detto mesi fa”, rivela nel corso dell’intervista riportata da Moto.

La richiesta di Marquez alla Ducati

Si parlava del futuro di Marquez, se quello a brevissimo tempo parla di una stagione 2026 che lo vedrà tra i grandi favoriti a bordo della sua Ducati, già dal 2027 la situazione si fa più nebulosa. La casa di Borgo Panigale ovviamente sta facendo di tutto per confermarlo ma sulle tracce dello spagnolo c’è anche la sua amata Honda. Dalla Spagna però sono sicuri che sia la casa italiana ad avere un piccolo vantaggio anche se nelle ultime ore è circolata la richiesta avanzata da Marquez per il rinnovo contrattuale e si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro (contro i 12 attuali, ndr), almeno stando a quanto dicono alcuni media iberici. Il campione del mondo però avrebbe chiesto anche garanzie sulla moto visto che dal 2027 cambieranno i regolamenti e vorrebbe avere anche voce in capitolo sul suo compagno di squadra.