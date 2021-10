MotoGp, bordata di Meregalli a Maverick Vinales

Il team manager della Yamaha Maio Meregalli a GP-Inside torna sullo spinoso argomento Maverick Vinales, non risparmiando stilettate al pilota spagnolo dopo il turbolento divorzio estivo.

“Maverick ci ha sorpreso annunciando a fine giugno di non voler rispettare il suo secondo anno di contratto. Il nostro obiettivo era vincere la tripla corona”.

Poi i problemi in Austria spinsero la scuderia giapponese all’addio immediato: “Senza dire altro, penso che Maverick abbia difficoltà a mantenere la pressione…Come si spiega che in Germania ha concluso la gara in ultima posizione, e che il weekend successivo ad Assen, conquista la pole position con la stessa moto?“, si chiede Meregalli.

“Comunque non avevamo bisogno di una storia del genere, forse è per il bene di tutti che se ne sia andato“, conclude.

OMNISPORT | 09-10-2021 13:04