MotoGp, brillano Viñales e Valentino Rossi

Maverick Viñales è stato il più veloce nel primo giorno di test della Motogp a Valencia. Con il nuovo motore la Yamaha del centauro spagnolo ha girato in 1:31.416, davanti a Marquez, secondo in 1:31.718, terzo Valentino Rossi in 1:31.845.

Al quarto posto è arrivato Andrea Dovizioso in 1:31.846, quinto Stefan Bradl in 1:32.015, sesto Franco Morbidelli (1:32.085), settimo Aleix Espargarò in 1:32.095. Poi Danilo Petrucci ottavo (1:32.100), Pol Espargarò (1:32.179) nono e il tester Ducati Michele Pirro in 1:32.220.

Più attardato Jorge Lorenzo, solo diciottesimo al debutto sulla Honda.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 18:05