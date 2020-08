MotoGp, Brivio sconcertato dalla Direzione Gara

Davide Brivio è sconcertato dalla Direzione Gara e lo dice chiaramente ai microfoni di Sky Sport.

“Non riesco a capire cosa stia combinando – osserva il team manager della Suzuki -. Un regolamento c’è e parla chiaro. Se all’ultimo giro un pilota esce sulla zona verde, ossia esce dal limite della pista, viene penalizzato: gli viene tolta una posizione. Questo è capitato in Moto3, in Moto2, è sempre successo. Chissà come mai siamo in Austria, a casa della Red Bull, una Ktm è andata oltre il limite, quella di Pol Espargaró, Sono un po’ in difficoltà ma di sicuro siamo giù dal podio ingiustamente”.

OMNISPORT | 23-08-2020 17:03