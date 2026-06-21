Dopo la vittoria della Sprint di Brno, Pecco Bagnaia ha fatto una dolce dedica alla moglie Domizia Castagnini che è a casa e aspetta un bambino, la risposta della fashion blogger sui social

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Una vittoria alla Bagnaia. Non c’è altro modo di connotare il primo successo stagionale di Pecco che si è preso la Sprint di Brno con un azzardo che ha pagato anche e soprattutto grazie alla sua classe di gestire al meglio la gomma morbida anche nel finale quando Ogura gli è tornato sotto. Una gioia che ha avuto anche un dolce momento con un bacio mandato alla telecamera e arrivato a casa, in Italia, a sua moglie Domizia Castagnini peraltro in dolce attesa.

Prima gioia per Bagnaia

La prima vittoria non si dimentica mai. Certo, Bagnaia di successi in carriera ne ha raccolti parecchio, dall’altro anche dei suoi due titoli mondiali MotoGP ma quest’anno non aveva mai ancora vinto. Ecco perchè il successo nela Sprint di Brno ha un sapore particolare perchè arrivata anche in uno dei tanti momenti non facili vissuti dal pilota torinese da un anno e mezzo a questa parte alla ricerca di una continuità di risultati che sembra sempre mancare, anche come acuti, visto che Pecco è comunque reduce da tre podi consecutivi ma mai ingarellato per la vittoria.

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La dolce dedica di Bagnaia a sua moglie Domizia

Una volta sceso dalla sua Ducati, tra i vari festeggiamenti, Pecco si è girato verso la telecamera e l’ha baciata sull’obiettivo. Un bacio che è arrivato in tutte le case collegate con il circuito internazionale della MotoGP. Ma che aveva un destinatario in particolare.

A fugare ogni dubbio l’intervista post Sprint ai microfoni di Sky dove Sandro Donato Grosso gli ha chiesto direttamente: “Ho visto che hai mandato un bacio, c’era un messaggio specifico per qualcuno?”. Pecco risponde col sorriso sulla bocca e gli occhi che gli si illuminano: “Per mia moglie che è a casa e so quanto è felice di vedere queste gare qua”.

La risposta di Domizia Castagnini a Bagnaia dopo la dedica

Nessun post diretto ma una semplice condivisione “musicale”. Così Domizia Castagnini ha risposto alla dolce dedica di Bagnaia da Brno. La moglie di Pecco ha condiviso tra le stories un post della pagina “I nostri piloti gp” in cui in maniera molto poetica si inneggiava alla vittoria di Bagnaia a Brno con la chiusura dedicata proprio alla frase per Domizia che spiegava quel bacio dopo la gara.

In particolare la moglie di Bagnaia ha condiviso un’immagine con il braccio di Bagnaia proteso e la scritta “la veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato” citazione della canzone “Il mio canto libero” di Lucio Battisti messa come sottofondo nella condivisione della storia.

Bagnaia e Domizia in dolce attesa

In occasione della gara del Mugello di inizio giugno, Pecco ha rotto il silenzio sulle voci che da tempo si rincorrevano: presto lui e sua moglie Domizia Castagnini diventeranno genitori, la splendida moglie del campione MotoGP è incinta e Francesco, come rivelato durante il week end toscano, non vede l’ora di diventare papà.