MotoGP Brno, Bagnaia svela il fattore decisivo per la vittoria nella Sprint. "Passi avanti con la Ducati? Sono evidenti"

Francesco Bagnaia torna a vincere in MotoGP e spiega cosa lo ha aiutato a dominare la Sprint Race di Brno. Marc Marquez, sul podio, fa il punto sul suo problema alla spalla

La Ducati sta dando segnali di competitività ritrovata, non solo a sprazzi, o che perlomeno può affrontare un’Aprilia in stato di grazia. Ma la casa di Noale deve stare attenta ai passi falsi, perché da Borgo Panigale stanno approfittando di qualche scivolone per riportare nella vetta delle gare i suoi piloti. Come Francesco Bagnaia, che dallo scorso ottobre non vinceva una Sprint: il successo Pecco l’ha ritrovato a Brno, pista di suo gradimento.

Il dominio di Bagnaia nella Sprint di Brno

Alla viglia del fine settimana in Repubblica Ceca l’ex campione del mondo aveva infatti dichiarato di sentirsi fiducioso giacché il circuito ben si addice al suo stile di guida, disse. Intanto la gara veloce del sabato gli ha dato ragione: dalla prima fila al traguardo, Bagnaia ha dominato la gara come non gli accadeva da tempo. Al traguardo ha vinto con 241 millesimi di vantaggio su Ai Ogura, che sta proseguendo un buon fine settimana in Cechia e sta tenendo alta la bandiera della RS-GP di Aprilia pur correndo per il team cliente Trackhouse, e 794 millesimi su Marc Marquez, un altro che si sta ritrovando per il fronte delle Ducati ufficiali. Più staccato, sui due secondi, Fabio Di Giannantonio, altra Desmosedici (quella ufficiale ma per il team VR46) e altro pilota che assicura costanza a Borgo Panigale (lui però sin dalle prime gare di quest’anno).

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“La scelta della gomma è stata decisiva”

Tornando a Bagnaia, se nel 2025 il rapporto con la moto è stato all’insegna della frustrazione, quest’anno le cose sono diverse. Ma qual è stata la chiave della vittoria di oggi? A Sky Sport Pecco ha indicato la scelta della gomma, quella morbida al posteriore. Un azzardo che ha pagato, “non come successo ad Austin” (nel cui GP la decisione di montare la soft dietro causò un calo notevole delle prestazioni per via dell’usura della gomma, con il pilota che ha poi chiuso decimo).

“Con una scelta uguale delle gomme avrei faticato di più nei primi giri e per me non c’era lo stesso passo di Ogura con la media”, ha proseguito il piemontese. “Sapevo che la partenza sarebbe stata decisiva così come spingere nei primi tre giri. Alla fine forse tutta questa spinta mi ha un po’ rallentato a causa delle vibrazioni. Ma se domani dovesse succedere di nuovo sappiamo come limitare i danni”.

Escludendo la gara in Ungheria, Bagnaia ha poi parlato di “evidenti passi avanti” con la moto, anche se nell’inserimento il posteriore tendeva un po’ tanto a sfuggire, “bastava un po’ di gas in più e la moto non si comportava come dovrebbe”. Ma “grazie ad una modifica al freno posteriore sono più preciso. Adesso l’ingresso avviene nel modo giusto”. Pecco ha poi rivelato che negli ultimi giri ha tolto il freno posteriore guadagnando più velocità e più costanza, cosa che lo aiutato ad essere competitivo “pur non avendone come Ai e soprattutto come Marc”.

Marquez: “Non ho voluto correre rischi. Continuo a sentirmi meglio”

Sul podio della Sprint anche Marquez, dietro Ogura. Nonostante i postumi delle recenti operazioni, tra piede e spalla, lo spagnolo ha retto su una pista che prevede curve a destra che sollecitano di più la parte del suo corpo reduce dai vari infortuni in carriera. Anche per lui la scelta delle gomme è stata quella giusta: “Da quinto che ero alla partenza mi aspettavo una Sprint difficile e all’inizio ho fatto fatica. Poi quando ho raggiunto Ogura ho capito di non poterlo superare e non ho voluto correre rischi“, ha affermato.

Marquez ha negato di aver avuto la possibilità di poter spingere di più sin dalla partenza (“Se tornassi indietro spingerei invece in qualifica per ottenere la prima fila“) e riguardo il braccio ha asserito che va “un po’ meglio”. “Ma se vuoi la vittoria devi spingere sin dalle prime libere, perché da lì definisce il set-up ottimale per la moto. Però gara dopo gara mi sento meglio”, ha quindi concluso lo spagnolo.