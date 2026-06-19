MotoGP Brno: Bezzecchi ha un problema alla gamba, Di Giannantonio e Acosta perplessi sugli abbassatori. Ma Bagnaia: "Giusto toglierli"

Aprilia svetta nella prima giornata di Brno e Bezzecchi confessa però un problema fisico con cui deve fare i conti. Tiene banco il dibattito sugli abbassatori e la loro eliminazione

Da come sta andando questa stagione di MotoGP, sembra delinearsi uno scontro tra Aprilia e una Ducati che sta schierando le sue pedine in ordine sparso, con le mine vaganti Fabio Di Giannantonio (il più costante), Marc Marquez e Francesco Bagnaia (che stanno ritrovando la costanza) e sullo sfondo un Pedro Acosta in casa invece KTM a rappresentare la variabile perturbante del terzo incomodo. Ma intanto la prima giornata di Brno, in Repubblica Ceca, ci ha restituito una casa di Noale che riprende ad essere competitiva, anche se nelle pieghe in particolare delle pre-qualifiche ci sono dei dettagli controversi.

Bezzecchi confessa dei problemi alla gamba. “Ma non posso lamentarmi di oggi”

Il miglior tempo è stato realizzato da Ai Ogura, per il team cliente di Aprilia Trackhouse, riservandosi pure il nuovo record della pista ceca scendendo sotto l’1:52. Se il giapponese, destinato a quanto pare alla Yamaha per il prossimo anno, ha predicato calma in vista di domani, appellandosi anzi a ulteriori progressi che sono ancora da compiere da parte sua, a ruota l’ha seguito Marco Bezzecchi, pilota ufficiale Aprilia che però sta ancora facendo i conti con gli acciacchi del Balaton Park.

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Nel GP ungherese il pilota originario di Rimini era stato infatti travolto dal compagno di squadra Jorge Martin, che oggi non ha centrato la Q2 nelle Prove. E quei dolori si fanno sentire in sella alla RS-GP26: Bezzecchi a Sky Sport ha infatti confessato di provare dolore alla gamba destra, con il piede che dopo un po’ gli si addormenta. “Dopo quattro, cinque giri ho iniziato a soffrire: speravo di stare meglio e invece mi fa male la gamba”, ha spiegato.

Al di là di ciò il pilota leader di classifica promuove il feeling con la moto e il lavoro svolto oggi dalla squadra: “Oggi il mio passo è stato buono e ho fatto un buon time attack. Tutto sommato non posso lamentarmi più di tanto”.

L’eliminazione degli abbassatori: Di Giannantonio e Acosta contrari

Sul podio delle pre-qualifiche di oggi Fabio Di Giannantonio, che ancora una volta si conferma il migliore su Ducati. Il pilota del team VR46 si è lasciato alle spalle il problema alla mano sinistra e in particolare al mignolo, disputando un buon venerdì “in particolare nel pomeriggio, dove è migliorata la mia sensazione con l’anteriore grazie ad una modifica“. Parlando con Sky Sport Di Giannantonio ha ammesso un morale alto in vista di domani, senza perdere la concentrazione: merito anche di una pista di cui è “innamorato perso” e dove la gomma media ha una durata notevole. Ma c’è un punto che provoca un po’ di stizza al romano, ovvero gli abbassatori.

Oggi è stato fatto un esperimento senza adoperarli in partenza: sono in corso delle interlocuzioni tra gli organizzatori della MotoGP e i team (che di recente hanno siglato il Patto della Concordia, con l’unanimità tra i costruttori e Liberty Media riguardo il ciclo 2027-2031) riguardo la possibilità se eliminarli del tutto prima dell’attuazione della misura il prossimo anno. L’intuizione di questi dispositivi mira anche ad evitare impennate in partenza abbassando il baricentro della moto, e secondo Di Giannantonio senza di essi è rischioso perché alla partenza “puoi impennare subito con la gomma anteriore che resta ferma”. La moto così si sbilancia di più sul posteriore, ha proseguito la sua disamina il pilota, perché dopo l’impennata in partenza lo sterzo si chiude e alla prima curva la moto non ha carico.

“Noi ci adegueremo a ciò che decideranno i vertici, più che dire la mia altro non posso fare”, ha concluso un rassegnato Di Giannantonio. Anche Pedro Acosta si è detto perplesso, perché a suo dire l’eliminazione degli abbassatori non rende le partenze più sicure (secondo la FIM e i costruttori invece così facendo si evitano gli incidenti che si sono visti di recente allo start).

Bagnaia invece a suo agio senza gli abbassatori

Chi invece si è detto entusiasta della scomparsa di questi dispositivi è stato Francesco Bagnaia, quarto nelle pre-qualifiche odierne. “Per me dovrebbero toglierli subito, oggi mi sono sentito davvero bene alla partenza senza l’abbassatore anteriore. Io comunque spero che i piloti contrari vengano in Safety Commission per discuterne: ognuno tira acqua al suo mulino, com’è giusto che sia”.

E riguardo le sue pre-qualifiche odierne, Pecco ha parlato di una sessione che lo ha divertito: “Questo è un circuito fantastico dove ti godi letteralmente ogni singolo giro e curva“. Il pilota Ducati ha promosso il grip grazie al lavoro di asfaltatura (“Puoi affrontare ogni curva con un inclinazione di 63°, qualcosa di fantastico, e puoi sfruttare tutto della tua moto”), cosa che lo ha aiutato con il vulnus della sua GP26, ovvero il deficit di grip al posteriore. Quindi Pecco ha riflettuto: “Aprilia è sicuramente più forte di noi per ora, ma stiamo lavorando bene e continuare su questa strada per avvicinarci alla vittoria”.