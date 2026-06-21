MotoGP Brno, Ducati non vuole parlare di titolo. Marquez: "Bisogna resistere, ma non escludo nulla". Bagnaia: "Non siamo ancora pronti"

Le Ducati ufficiali si rilanciano in campionato con il successo di Marc Marquez a Brno e il podio di Francesco Bagnaia. Ma è prematuro parlare di titolo, come mette in guardia Dall'Igna. E i piloti ostentano prudenza

Marc Marquez ancora una volta dimostra che non è destinato ad un imminente pensionamento e, pur tutto rattoppato, continua a dettare legge. Come avvenuto a Brno, su una pista che tra l’altro non è proprio sulle sue corde viste le curve a destra che sollecitano la parte del corpo reduce da infortuni e interventi, in particolare alla spalla: nonostante ciò, lo spagnolo campione del mondo uscente ha trionfato con 421 millesimi su Ai Ogura e 2 secondi sul compagno di squadra Francesco Bagnaia, pure lui tornato in buon spolvero.

Marc Marquez sta recuperando sempre di più su Bezzecchi in classifica

Per il pilota Ducati ufficiale si tratta del secondo successo di fila dopo l’Ungheria, e adesso la sua posizione in classifica lo vede al quarto posto a 40 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi, che non ha disputato gli ultimi due GP (uno, al Balaton Park, perché è stato centrato in gara dal compagno di squadra Jorge Martin, e l’altro, quello di Brno, per la storiaccia dell’alterco con il marshal frutto evidentemente di una dose eccessiva di stress e adrenalina, e conclusosi da una parte al meglio con il chiarimento e l’abbraccio tra i due, e dall’altra nel peggiore dei modi possibili con l’esclusione dalla gara odierna).

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Insomma, il pilota Aprilia ha perso in due gare 62 punti, con il fatto che nelle Sprint fatichi ancora ad essere incisivo. Ne sta approfittando la Ducati e un Marquez che è sempre pericoloso e in agguato. Ma con i piedi per terra come ha dimostrato nelle interviste concesse a Sky Sport dopo la gara.

Marquez: “Gli ultimi giri sono stati molto duri”

Lo spagnolo ha parlato di una gara “dura” ma “ben gestita” grazie alle modifiche alla moto rispetto alla giornata precedente. “Ducati ha fatto un lavoro enorme e mi ha dato una grande mano. Non è stato facile stare dietro Pecco, ho dovuto sfruttare parecchio la gomma posteriore e non sono andato fortissimo: gli ultimi giri sono stati infiniti”, ha spiegato, riferendosi in particolare ai tre finali dove ha corso “in apnea perché non potevo fidarmi di Ai Ogura, che è fortissimo [e nel retropodio ha fatto notare al rivale del team Trackhouse che, mentre lui e Bagnaia erano stremati, il giapponese era “molto fresco”, ndr]. Ma come mi ha detto qualcuno molto noto nel paddock, a volte vince non il più veloce ma chi resiste di più: ecco, adesso per noi questo è il momento di dover resistere”.

Successivamente Marquez ai media ha riconosciuto che le distanze in classifiche stanno diventando più corte, ma d’altra parte il suo pensiero è ad Assen, “dove solitamente faccio fatica anche quando sono in forma”. Poi bisognerà scavallare il GP in Germania e l’estate, e da lì le cose dovrebbero essere più chiare. “In ogni caso con -40 punti e più della metà del campionato da affrontare ancora, non posso escludermi dalla corsa per il titolo”, ha concluso lo spagnolo.

Bagnaia: “Ci manca ancora qualcosa per vincere”

Bagnaia, reduce dal successo nella Sprint di ieri, sperava di poter ottenere “la vittoria numero 300 di un italiano in MotoGP”, giacché siamo a quota 299. E invece si è dovuto “accontentare” del podio numero 63 della sua carriera, stesso numero di gara che attualmente porta. Il problema, come ha spiegato a Sky Sport, è che ancora “non siamo pronti per vincere”, considerato il calo nei giri finali dopo una gara in testa (anche se nel retropodio ha riconosciuto di aver esagerato in curva 7 nel primo giro).

Anche lui ha cambiato qualche dettaglio tecnico sulla moto, cosa che ha evitato delle vibrazioni in corsa. “Ma ho avuto del floating”, ovvero una sensazione di “galleggiamento” e parecchio sottosterzo, a causa forse “delle temperature delle gomme, ma sino a quando guidavo davanti potevo gestire la cosa: quando invece sono stato superato ho lasciato andare gli avversari perché altrimenti avrei rischiato di stendermi”.

Pur in lotta con il sottosterzo e nel portare velocità in curva, il distacco da Fabio Di Giannantonio, alle sue spalle, era tale da garantirgli un discreto margine di tranquillità. Secondo Pecco però si potrà arrivare pian piano a lottare ad armi pari con il compagno di squadra. Il bilancio intanto è positivo, “più per il feeling con la moto che per i punti, anche se è da Motegi lo scorso anno non vivevo un weekend così”. La vittoria, secondo Bagnaia, arriverà una volta sistemati altri dettagli: ad esempio oggi dopo che è stato superato da Marquez ha iniziato ad accusare delle difficoltà con l’anteriore, “ma stiamo migliorando pian piano”. Quindi se si risolve il problema della gestione della moto “quando ho qualcuno davanti, e ci devo lavorare io”, forse potrà esserci un passo avanti decisivo per la stagione di Pecco.

Ducati ragiona “gara per gara” e non pensa al titolo

Ma parlare di titoli 2026 in casa Ducati è fuori discussione per il momento. Gigi Dall’Igna, direttore generale del Reparto Corse, a Sky Sport ha espresso la sorpresa per l’exploit di Marquez, ma nonostante la doppietta nelle ultime due gare è presto per pensare al campionato. “Dobbiamo invece ragionare gara per gara: abbiamo sempre fatto così e non cambieremo questa mentalità”.