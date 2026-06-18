A Brno dove riparte il Motomondiale scoppia la polemica sui test con le nuove moto 2027, gli esclusi da Pecco a Diggia protestano mentre Acosta risponde simpaticamente alla proposta Ktm

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP riaccende i motori a Brno. E nel media day del giovedì scoppia la polemica sui test con le nuove moto del prossimo anno in cui cambieranno i regolamenti così come anche le gomme passando da Michelin a Pirelli. Proprio sulla pista ceca, dopo la gara di domenica ci saranno i test con i prototipi delle 850cc del 2027. Per molti ma non per tutti. Questo, unito ai tanti cambiamenti di mercato, ha generato qualche malumore, da Bagnaia a Di Giannantonio mentre è stata simpatica la risposta di Acosta.

Lunedì test MotoGP 850cc, per molti ma non per tutti

Un occhio al presente e uno sguardo al futuro. Come la F1 lo scorso anno, la MotoGP si prepara ad un cambio epocale. Dal prossimo anno cambieranno i regolamenti e soprattutto la cilindrata delle moto, passando a 850cc. Anche le gomme non saranno più le Michelin bensì le Pirelli. Le varie case sono già al lavoro sulle nuove moto, tutti sono scesi in pista per alcuni shake down privati, l’ultimo la scorsa settimana a Misano.

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Lunedì invece ci sarà il primo confronto proprio a Brno nel day after il Gp di Repubblica Ceca. Ducati, Honda, Ktm, Yamaha e Aprilia si sfideranno per la prima volta coi nuovi prototipi. La scelta dei piloti però ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ducati e Aprilia saranno in pista coi soli piloti sicuri del posto che poi sono solo due, Marc Marquez e Aldeguer per Borgo Panigale, Bezzecchi per Noale. Ktm invece ha deciso di affidarsi lo stesso ad Acosta anche se in predicato di andare via, così come Honda con Mir.

Bagnaia e Diggia sul piede di guerra

Tra quelli che lunedì non ci saranno ci sono Bagnaia e Di Giannantonio. Pecco che nel 2027 correrà con Aprilia si rammarica della scelta, non solo della Ducati, e spiega il perchè a Sky: “Lo capisco ma arrivare ai test di dicembre senza nemmeno aver provato le Pirelli è un po’ strano, perché non si capiscono le gomme. Non penso che sia l’idea migliore: sarebbe stato meglio farmi guidare l’attuale MotoGP con le Pirelli, ma Michelin credo non voglia che si facciano comparazioni”.

Dello stesso avviso Diggia che lascerà Ducati VR46 per Ktm: “Non possiamo provare le gomme nuove, secondo me era molto importante per Pirelli e la MotoGP in generale. Ci sono dei piloti poi che possono avere già degli input sulla moto dell’anno prossimo, mentre altri non possono, quindi secondo me non è una cosa molto alla pari“

Il paradosso di Acosta e Mir

C’è anche chi vive una situazione surreale. E’ il caso di Pedro Acosta e Joan Mir. Loro nonostante andranno via rispettivamente da Ktm e Honda, sono stati chiamati a guidare lunedì i nuovi prototipi 850cc. Mir è stato abbastanza caustico: “Honda ha ritenuto che dovessi provarla. Io credo che sia una mossa intelligente da parte loro. Alla fine, quest’anno sono legato ancora a loro e qualsiasi cosa si provi cercherò di dare un buon feedback, di essere professionale”.

Divertente invece la risposta di Acosta che andrà in Ducati nel 2027: «Io sono ancora vestito di arancione, mi pagano fino all’ultimo giorno quindi, se bisogna salire sulla 850, io ci salgo. Lunedì sarò qui intorno, se vogliono che indossi la tuta, eccomi qui».