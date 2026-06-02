Il Team Gresini ha annunciato che sarà Iker Leucona a sostituire Alex Marquez a Balaton Park, il perchè della scelta della Ducati di non dare questa opportunità a Nicolò Bulega dominatore del Mondiale Superbike

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP non conosce sosta almeno questa settimana. Archiviato lo splendido show del Mugello con la vittoria di Bezzecchi, il Motomondiale è già in viaggio in direzione Balaton Park dove si correrà nel prossimo week end il Gran Pemio di Ungheria. La novità assoluta sarà il ritorno nella classe regina anche solo per una gara di Iker Leucona che sostituirà Alex Marquez sulla Ducati Gresini. Lui e non Nicolò Bulega che sta stradominando il Mondiale Superbike battendo in tutte le gare lo spagnolo compagno di squadra. C’è un perchè o forse più di uno.

Leucona one shot in Ungheria al posto di Alex Marquez

Dopo aver saltato la gara dello scorso fine settimana al Mugello, Alex Marquez non sarà disponibile nemmeno per il Gran Premio d’Ungheria che si corre già a partire da venerdì sulla pista del Balaton Park. Il fratello di Marc non ha ancora recuperato dalla rovinosa caduta di Barcellona che gli ha provocato la frattura della clavicola destra e la rottura della vertebra C7. Per questo motivo, il Team Gresini ha deciso di sostituirlo nella gara magiare con il connazionale Iker Lecuona, che sta attualmente disputando il Mondiale Superbike con la Ducati ufficiale del Team Aruba.

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La gioia di Leucona: “Voglio godermela”

Per lo spagnolo si tratta di un ritorno in MotoGP dove aveva corso nel 2021 per due stagioni con la KTM e una breve parentesi con la Honda nel 2023 quando sostituì Rins nel team LCR Honda, la squadra per cui aveva corso prima di passare alla Ducati. All’inizio di quell’anno, partecipò ad altri sei Gran Premi, sostituendo Márquez e Mir nel team ufficiale Honda.

“Sono molto contento di questa opportunità – ha detto Leucona – Sinceramente, non me lo aspettavo. Sono molto felice, grazie a Ducati per avermi dato questa chance e per aver pensato a me. Voglio inoltre ringraziare Gresini e Aruba.it Racing – Ducati, Stefano e Serafino, per aver detto sì mentre siamo in piena stagione. Voglio godermela, senza pressione. So che nemmeno Ducati mi metterà pressione. Voglio soltanto correre e portare a termine la gara. È un circuito che mi piace e su cui vado forte, vedremo cosa potrò fare, ma la cosa importante è godersela”.

Perchè in Ungheria non corre Bulega

Al Mugello era stato l’esperto collaudatore Ducati, Michele Pirro, a correre al posto di Alex Marquez. L’italiano la prossima settimana sarà impegnato nel CIV dove sta andando molto forte. Ma a leggere la notizia di Lucona, anche solo per un attimo, la domanda sarà sorta spontanea, come diceva Antonio Lubrano: perchè non è stato scelto Nicolò Bulega che sta dominando il campionato Superbike proprio davanti a a Leucona?

Una scelta di buon senso molto probabilmente. Per Bulega questo è un momento di grandissima soddisfazione in SBK dove vince in ogni dove e in ogni quando aggiornando gara dopo gara il libro dei record arrivato a 22 successi consecutivi, 18 da inizio stagione, lanciato verso un titolo che può perdere solo lui. Proprio di Nicolò si parla tantissimo in ottica mercato MotoGP.

Bulegas vuole la classe regina nel 2027 e la otterrà. Proprio al Mugello è stato dato per fatto l’accordo con il Team VR46 per fare coppia con Fermin Aldeguer il prossimo anno. Inoltre Nicolò sta portando avanti lo sviluppo della Ducati 850cc coi nuovi regolamenti per la prossima stagione sfruttando la sua conoscenza delle gomme Pirelli già in uso in Superbike.

Ducati punta molto su di lui tanto da aver deciso di pagargli lo stipendio nella scuderia di Rossi. Mandarlo al Balaton Park avrebbe potuto mettergli in questo momento troppa pressione, a differenza di Leucona. Bulega avrebbe avuto tutto da perdere in un confronto, in questo momento con i piloti della MotoGP e per scarsa conoscenza del mezzo, ne sarebbe uscito ridimensionato, come sta succedendo al campione uscente SBK, Toprak con Yamaha in questa stagione o a Bulega stesso lo scorso anno nelle due gare al posto di Marc Marquez dove comunque riuscì ad andare a punti, 15° a Portimao e Valencia, nonostante la scarsa conoscenza della GP25.

Cructhlow confermato al posto di Zarco

il team LCR Honda intanto ha già confermato il ritorno di Cal Crutchlow sulla RC213V per sostituire l’infortunato Johann Zarco anche al Gran Premio d’Ungheria. Il veterano pilota britannico aveva già ricoperto lo stesso ruolo nella gara del Mugello anche se senza troppa fortuna.