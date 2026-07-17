Prima del rompete le righe definitivo parentesi di test a Barcellona per la MotoGP con le 850cc del prossimo anno, in pista solo i collaudatori e Bulega sfreccia davanti a Pedrosa e Nakagami

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Chiamatele pure prove generali a tutto tondo. La MotoGP continua il suo lento avvicinamento alla rivoluzione del prossimo anno col cambio dei regolamenti. Le moto del 2027 sono già realtà e di tanto in tanto proseguono i test. Anche durante la sosta estiva. Capita quindi che Nicolò Bulega faccia un tempone con la Desmosedici 850 in quella che per lui sarà la nuova realtà nel 2027 quando approderà, manca solo l’annuncio, nella classe regina. Chi non ha bisogno di test è Marquez che si gode le vacanze e si prepara come i tanti spagnoli a fare il tifo per la sua Spagna in una finale dei Mondiali di calcio con l’Argentina che il buon Marc aveva previsto in tempi non sospetti.

Bulega svetta nei test: la Ducati 850 va già forte

Per dire che sia la moto da battere è ancora presto. Una cosa è certa, la nuova Ducati 850cc sembra nata sotto una buona stella. A confermarlo sono i riscontri cronometrici fissati da Nicolò Bulega nell’ultimo test riservato ai piloti collaudatori in una due giorni a Barcellona che ha visto impegnati, oltre a Borgo Panigale, anche Aprilia, Honda e Ktm.

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Secondo quanto riportato da GPOne.it, Bulega ha fermato il cronometro sull’1’39”232, scendendo sotto i due secondi, di gap dal record della pista di Alex Marquez in 1’37″536 nel 2025: per la precisione 1 secondo e 7 decimi. Mica male visto che il limite fissato dalla spagnolo è stato fatto con una 1000 di cilindrata. Alle spalle del leader del mondiale Superbike, la KTM dell’eterno Dani Pedrosa, staccata di 766 millesimi, terzo Nakagami con la Honda a 826 millesimi dalla vetta, infine Lorenzo Savadori con l’Aprilia, a poco meno di un secondo.

Bulega va in vacanza aspettando l’annuncio VR46

Non poteva chiudersi nel modo migliore la prima parte di stagione di Bulega che con un test di quello che sarà il suo futuro. Il dominatore del Mondiale di Superbike dall’alto delle sue 23 vittorie su 24 prove disputate in 8 tappe del campionato, lo sanno anche i sassi il prossimo anno approderà in MotoGP sempre sotto l’egida Ducati.

Manca solo l’ufficialità ma Nicolò sarà un pilota del Team VR46 nel 2027. Lui ancora nicchia come nelle ultime dichiarazioni: “Stiamo cercando di trovare la miglior soluzione per me. Solo che ne stiamo parlando, mi rende felice” ma sa bene che è solo questione di tempo prima che Uccio Salucci e Valentino Rossi annuncino il suo passaggio “in giallo”.

Spagna-Argentina, Marquez aveva previsto tutto

E mentre Bulega ha fatto un po’ di straordinario gli altri piloti, Superbike e MotoGP sono già in vacanza fino a inizio agosto, la SBK addirittura fino a settembre. Oltre che Bagnaia, operato, e Bezzecchi, acciaccato nel fisico e non solo, chi aveva bisogno di riposo era sicuramente Marc Marquez. Lo spagnolo potrà godersi la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina comodamente sul divano di casa.

Una finale che Marquez aveva previsto in pieno e in tempi non sospetti. Una decina di giorni fa in occasione della conferenza stampa per Gp di Germania al Sachsenring era stato chiesto ai piloti presenti di fare una previsione sull’ultimo atto della Coppa del Mondo. E Marc aveva messo proprio la sua Spagna in finale con l’Argentina, ma non solo anche l’esito dei quarti di finale, frame che il pilota della Ducati ha esibito tronfio sulla sua pagina Instagram. Ora non resta che tifare ancora per le furie rosse perchè vincano un altro mondiale, Marquez poi è uno che di mondiali se ne intende…