Sembra tutto fatto o quasi per la promozione tanto attesa di Nicolò Bulega in MotoGP, secondo un giornalista spagnolo, Ducati è pronta a pagare lo stipendio del pilota Superbike in VR46 per non perderlo, la parola ultima spetta adesso a Valentino Rossi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP al Mugello, la Superbike ad Aragon. Anche in questo fine settimana il motociclismo d’élite fa gli straordinari tra Italia e Spagna con lo sguardo sempre puntato sul mercato piloti. Dopo la “scelta” di Bastianini l’attenzione si è spostata quasi del tutto sulla sella della Desmosedici del Team VR46 che perderà Fabio Di Giannantonio. Lo sprint per quel posto al sole su una Ducati della scuderia di Valentino Rossi sembra ridotto a due piloti italiani: Nicolò Bulega e Luca Marini con il centauro della SBK in vantaggio per un semplice motivo, economico.

Rossi sfoglia la margherita: i 4 nomi destinati a ridursi

A Barcellona un paio di settimane fa, Valentino Rossi aveva ristretto il campo dei possibili piloti da affiancare a Fermin Aldeguer nella prossima stagione a 4 nomi, tutti italiani per sostituire Di Giannantonio che andrà via in Ktm: Franco Morbidelli (pilota attuale), Nicolò Bulega (tester Ducati e leader del mondiale Sbk), Luca Marini (già in passato con VR46) e Celestino Vietti (astro nascente dell’Academy del Dottore che tanto sta facendo bene in Moto2.

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Ducati pronta a pagare lo stipendio di Bulega in VR46

Il giornalista spagnolo Manuel Pecino ha rivelato che Ducati starebbe spingendo per Bulega pronta a pagargli lo stipendio mentre ci sarebbe una sorta di ‘no’ categorico per la promozione di Vietti dalla Moto2: “La lotta è tra Bulega e Luca Marini, ma se va Bulega, lo stipendio glielo paga Ducati – ha detto il giornalista spagnolo – Ducati vuole Nicolò Bulega in VR46 ma Valentino Rossi ha l’ultima parola. Un’opzione era Celestino Vietti ma Ducati gli ha già detto di no perchè non considera Vietti pronto”

Dall’Igna non vuole perdere Bulega

“Con Fermín Aldeguer, Ducati pagherebbe lo stipendio di entrambi. Sarei molto sorpreso se alla fine VR46 si ritrovasse con un pilota da pagare”. Queste le conclusioni a cui giunge Pecino. Che non molto distanti dalla realtà. La mossa Ducati si spiega con la volontà di non perdere Nicolò Bulega che sta dominando il campionato Superbike e che sta portando avanti contemporaneamente lo sviluppo della nuova Desmosedici da 850cc che prenderà il via al Mondiale MotoGP 2027 con i nuovi regolamenti tecnici.

Bulegas ha più volte detto in questa stagione, prima e dopo le sue innumerevoli vittorie in Superbike, in striscia ancora aperta prima di Aragon, di meritare il salto in MotoGP. Il pilota del Team Aruba in Sbk ha anche aggiunto che si starebbe guardando intorno per trovare un sedile altrove rispetto a Ducati. Da qui molto probabilmente la scelta di Borgo Panigale pronta a pagarne l’ingaggio in VR46, o al massimo in Gresini dove però la coppia dovrebbe essere Joan Mir e Daniel Holgado.