MotoGp, calvario Marc Marquez: 8 ore di intervento, 2021 in dubbio

Continua il calvario di Marc Marquez: il centauro della Honda, che ha saltato quasi interamente questa stagione di MotoGp a causa del problema alla spalla due volte operata dopo una caduta, è stato costretto a sottoporsi ad una terza operazione chirurgica a Madrid per risolvere la pseudoartrosi dell’omero destro che sta impedendo il suo ritorno in pista.

Questa la nota ufficiale della Honda: “Marc Marquez ha subito una nuova operazione al braccio destro in seguito ad una guarigione lenta dell’omero, non migliorata da un trattamento specifico con onde d’urto. Il pilota è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Hospital Ruber Internacional, a Madrid, per una pseudoartrosi dell’omero destro”.

“L’intervento, eseguito da un team formato dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, è consistito nella rimozione della placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l’aggiunta di un innesto di osso iliaco cresta con lembo libero corticoperiosteo. L’intervento chirurgico è durato otto ore e non ha avuto complicazioni”.

Ora per Marc Marquez inizia un duro percorso di recupero: finché non sarà ristabilito al 100%, non tornerà in pista. Secondo le prime indiscrezioni, si parla di tre mesi di riposo assoluto più altri tre di riabilitazione, per un totale di 6 mesi. Poi si proverà a pensare ad un ritorno in pista, a metà Mondiale, anche se sarà importante anche recuperare la condizione fisica e l’abitudine a tornare in sella.

L’otto volte campione del mondo potrebbe decidere di sacrificare in parte se non tutto il 2021 per non interrompere la sua carriera con largo anticipo: sarà fondamentale non forzare i tempi, come invece accaduto, con effetti dannosi, ad inizio Mondiale.

OMNISPORT | 04-12-2020 09:16