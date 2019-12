MotoGP, cambia tutto tra Rossi e Lorenzo? L'incredibile ipotesi

Una notizia clamorosa squarcia il silenzio della pausa invernale della MotoGP: Jorge Lorenzo sarebbe pronto a tornare in sella a poche settimane dall'annuncio del suo ritiro. E lo farebbe non per la Honda o la Ducati (gli ultimi due team per cui ha guidato nel Motomondiale), bensì per la Yamaha dell'antico nemico Valentino Rossi, con il quale nel frattempo i rapporti sembrano essersi decisamente riaggiustati.

Il maiorchino potrebbe infatti fare ritorno presso il team che gli ha permesso di vincere tre mondiali di MotoGP nel 2012, 2012 e 2015. Non però come prima guida, bensì come collaudatore: sarebbe proprio lui a mettere a punto la M1 portata in pista nella prossima stagione da Maverick Viñales e soprattutto Valentino Rossi, il grande rivale dei tempi in cui i due dividevano malvolentieri il box della stessa Yamaha.

Lo stesso Lorenzo ha anticipato una mossa importante in un'ospitata televisiva per l'emittente austriaca Servus Tv, affermando nel corso della trasmissione 'Sport und Talk in Hangar 7': "Presto annuncerò qualcosa". Chiaro che servirà aspettare qualche giorno, visto che fino al 31 dicembre è ancora legato alla Honda dal contratto ormai agli ultimi giorni prima della scadenza.

Reduce da tre anni molto difficili tra Ducati e Honda, Lorenzo ha annunciato il ritiro al termine dell'ultimo campionato e da allora si è concesso una lunga vacanza a Bali. Senza però mai smettere di allenarsi: sintomo che la voglia di moto è tutt'altro che sparita. E non c'è da escludere la partecipazione a qualche gara come wild card.

Da sottolineare tra l'altro che Rossi e Lorenzo sembrano aver risolto negli ultimi mesi tutte le acredini degli anni passati. Lo stesso Valentino a Valencia ebbe modo di ribadirlo.

Non solo, perché al vecchio nemico aveva riaperto le porte Yamaha: "Se pensassero a Jorge come collaudatore sarebbe una gran cosa".

E chissà se i due eterni nemici ora non possano diventare complici, proprio nel team in cui esplose la loro rivalità.

22-12-2019