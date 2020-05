MotoGp, cancellati altri due Gran Premi

I Gran Premi di MotoGp di Gran Bretagna e d'Australia sono stati cancellati a causa del perdurare dell'emergenza coronavirus nei due paesi ospitanti. Il Gran Premio di Gran Bretagna si sarebbe dovuto svolgere dal 28 al 30 agosto sul classico circuito di Silverstone. Il Gp australiano era in calendario sul circuito di Phillip Island dal 23 al 25 ottobre. Entrambe le gare torneranno nel 2021.

Carmelo Ezpeleta, CEO della società organizzatice Dorna Sports ha detto "siamo rattristati di dover annunciare la cancellazione di questi eventi iconici. Silverstone e Phillip Island sono sempre due dei weekend di gare più emozionanti della stagione, con entrambe le piste che non mancano mai nella loro promessa di offrire alcune delle corse più vicine nel nostro campionato. Ringrazio i fan per la loro comprensione e pazienza mentre aspettiamo che la situazione migliori. Non vediamo l'ora di tornare a Silverstone e Phillip Island l'anno prossimo per altre incredibili battaglie".

SPORTAL.IT | 29-05-2020 09:56