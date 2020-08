MotoGp, Carlo Pernat consola Valentino Rossi

Carlo Pernat sta dalla parte di Valentino Rossi, anche quest’anno alle prese con qualche complicazione di troppo. “Il problema è la Yamaha, non lui – ha detto a Gpone.com il navigato manager ligure -. Ogni volta c’è un qualcosa che non funziona. Valentino è il più esperto, è quello che sta attento a tutto e che è più riflessivo. Ma se la moto non va puoi essere riflessivo quanto vuoi”.

“Valentino sta andando bene, sta facendo quello che deve fare a 41 anni. Più di questo cosa può fare?” si è infine domandato Pernat.

OMNISPORT | 31-08-2020 17:33