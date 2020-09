MotoGp, c'è Rabat tra Marini e il grande salto

C’è Tito Rabat tra Luca Marini e le MotoGp. Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, venerdì mattina a Sky Sport ha ricordato che il catalano – attualmente al via con il team Avintia – ha un contratto anche per il 2021.

Giovedì Valentino Rossi aveva parlato del fratello Luca in conferenza stampa. “Ha parlato con la Ducati per la possibilità di approdare in MotoGp l’anno prossimo con Avintia, è grandioso – aveva spiegato il Dottore -: la moto è competitiva, si impegnano a fondo nel programma MotoGp e spingono tanto per i piloti giovani, quindi sarebbe molto positivo per lui. Ma ora è importante che si concentri sul Mondiale di Moto2 per vincerlo, questa è la sua priorità adesso”.

L’altra Ducati del Team Avintia sarà guidata da Enea Bastianini.

