MotoGP classifica e pagelle Sprint Australia: Bezzecchi incontenibile, Aprilia fa doppietta, flop Bagnaia

Una grande vittoria per Marco Bezzecchi nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia. Doppia gioia per l’Aprilia che piazza la doppietta sulla ruota di Phillip Island con Raul Fernandez ottimo secondo, poi Pedro Acosta a chiudere il podio. Da incubo la gara di Pecco Bagnaia che ha chiuso penultimo davanti al solo Michele Pirro con un’inusuale doppietta al contrario per il team ufficiale Ducati orfano di Marc Marquez.
- Bezzecchi 10: se non fosse per la pole potremmo dire a gran voce che ha fatto il Marc Marquez della situazione. Partenza normale e poi gara in crescendo. Ma non sarebbe il Bez senza un paio di colpi di scena, dal gabbiano centrato nel warm up lap alla frenatona esagerata all’esterno giusto per prendersi un coccolone e poi rimontare alla grande. Un grande successo con una scommessa: fare doppietta in gara nonostante i due long lap penalty. Con quel ritmo può farcela.
- Raul Fernadez 9: sempre meglio lo spagnolo della Trackhouse oramai stabilmente nelle alte sfere e negli ordini d’arrivo, per un attimo ha anche pregustato la vittoria. Domani c’è un’altra possibilità e con un grosso vantaggio sul “penalizzato” Bez.
- Acosta 8: tiene la Ktm davanti e la porta sul podio col suo grande talento mentre gli altri annaspano a centro gruppo, l’ultimo sorpasso in volata su Miller è da cineteca.
- Jack Miller 7,5: l’aria di casa gli toglie una decina d’anni e qualche decimo, sfiora il podio per un’inezia. Se si corresse sempre in Australia lotterebbe per il titolo.
- Francesco Bagnaia 3: se la colpa sia sua o della Ducati oramai non si sa più. Quel che è certo è che Pecco chiude penultimo dopo essere partito ai margini della top ten. Inconcepibile.
- Fermin Aldeguer 4: dall’altare di Mandalika alla polvere di Phillip Island, caduto dopo una Sprint anonima.
Rivivi la Sprint del GP di Australia
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|545
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|366
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|274
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|266
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|222
Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Australia che chiuderà il fine settimana di Phillip Island, con partenza alle ore 6 e stessa griglia della Sprint. Poi il calendario della MotoGP offre l’ennesimo back to back. Il tempo di rifare le valigie perchè tra meno di una settimana si va a Sepang per il Gran Premio di Malesia.