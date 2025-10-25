Pagelle Sprint Malesia: Bagnaia modalità Motegi, nuova classifica MotoGP dopo la penalizzazione di Aldeguer

I voti ai principali protagonisti della Sprint del GP di Malesia vinta da Pecco Bagnaia davanti ad Alex Marquez e Aldeguer rookie of the year

Due gare senza fare un punto poi torna a dominare come a Motegi. Ecco a voi il vostro Bagnaia sulle montagne russe. Pecco domina come ai bei tempi qualifiche e Sprint del Gp della Malesia e non solo si riprende le luci dei riflettori e il gradino più alto del podio. Cambia qualcosa invece in termini di classifica dopo la penalizzazione di Aldeguer che oltre a dare il podio ad Acosta concede un punticino in più a Bezzecchi ora pari con Pecco al 3° posto. Alex Marquez completa l’uno-due di famiglia, secondo oggi e secondo nel campionato mentre Aldeguer, pressione delle gomme e penalità a parte, si prende comunque con anticipo il titolo di rookie of the year

Le pagelle della Sprint di Sepang

Francesco Bagnaia 10 : benvenuti nel fantastico mondo di Pecco, dall’altare alla polvere e viceversa nel giro di un mese o poco più. Chi ci capisce qualcosa è bravo. L’importante però è rivederlo, per ora di tanto in tanto, guidare come lui sa, senza incubi, senza scuotimenti, solo con la sua classe innata che per ora esce solo a sprazzi. Bentornato.

: benvenuti nel fantastico mondo di Pecco, dall’altare alla polvere e viceversa nel giro di un mese o poco più. Chi ci capisce qualcosa è bravo. L’importante però è rivederlo, per ora di tanto in tanto, guidare come lui sa, senza incubi, senza scuotimenti, solo con la sua classe innata che per ora esce solo a sprazzi. Bentornato. Bezzecchi 6,5 : Discorso inverso per il Bez che dopo i fasti delle ultime settimane torna sulla terra dovendo remare e faticare per risalire da quel 15° posto in griglia.

: Discorso inverso per il Bez che dopo i fasti delle ultime settimane torna sulla terra dovendo remare e faticare per risalire da quel 15° posto in griglia. Raul Fernadez 5 : pure lui passa, per ora, dallo spumante di Phillip Island alle difficoltà di Sepang, fuori dai punti ha un’altra chance in gara.

: pure lui passa, per ora, dallo spumante di Phillip Island alle difficoltà di Sepang, fuori dai punti ha un’altra chance in gara. Acosta 7 : la resilienza dello spagnolo è temprata in questa stagione. Parte forte ma poi deve difendersi un po’ da tutti e porta a casa un quarto posto con le unghie e con i denti.

: la resilienza dello spagnolo è temprata in questa stagione. Parte forte ma poi deve difendersi un po’ da tutti e porta a casa un quarto posto con le unghie e con i denti. Alex Marquez 8 : completa il trionfo della Marquez family, il suo campionato è un po’ monocorde ed il 2° posto in classifica non poteva non arrivare se non con un altro 2° posto, l’ennesimo.

: completa il trionfo della Marquez family, il suo campionato è un po’ monocorde ed il 2° posto in classifica non poteva non arrivare se non con un altro 2° posto, l’ennesimo. Fermin Aldeguer 8,5 : pressione delle gomme a parte fa un altro garone, sale sul pedio e festeggia alla meglio il titolo meritatissimo di rookie of the year.

: pressione delle gomme a parte fa un altro garone, sale sul pedio e festeggia alla meglio il titolo meritatissimo di rookie of the year. Fabio Di Giannantonio 5: dal podio in Australia alla Sprint anonima a Sepang. Il Diggia fatica a infilare due gare buone.

Classifica Mondiale Piloti MotoGP

1 Marc Marquez Ducati 545 2 Alex Marquez Ducati 388 3 Francesco Bagnaia Ducati 286 3 Marco Bezzecchi Aprilia 286 5 Pedro Acosta KTM 240

Prossima tappa: domani il Gp poi sosta prima del gran finale

Il Motomondiale torna domani, domenica, con la classica gara “long” del Gran Premio di Malesia che chiuderà il fine settimana di Sepang e questa parentesi dall’altra parte del mondo che ha visto Motegi, Indonesia e Australia. Partenza alle ore 8 e stessa griglia della Sprint. Poi il calendario della MotoGP offre finalmente un po’ di sosta, giusto il tempo per ricaricare le batterie in vista delle ultime due gare della stagione. La penultima gara del campionato si correrà tra due settimane, 7-9 novembre a Portimao per il Gran Premio del Portogallo dove forse vedremo Bulega sulla Ducati al posto di Marquez.