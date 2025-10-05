MotoGP classifica e pagelle Gp Indonesia: Aldeguer perfetto, Bezzecchi sconsiderato, ko diversi Marquez e Bagnaia

I voti ai principali protagonisti del GP di Indonesia vinto da Fermin Aledeguer davanti ad Acosta e Alex Marquez. Bezzecchi tira giù Marquez che si fa male, Bagnaia torna all'inferno

Cogli al volo la fortuna quando c’è. Lo avrà pensato sicuramente Fermin Aldeguer quando si è visto così tanti big cadere o venire meno in un week end in cui è stato praticamente perfetto. L’unico a far girare davvero la Ducati in Indonesia regalandole una gioia in un fine settimana da dimenticare o quasi a Mandalika. Peccato per Marquez, peccato per Bezzecchi, peccato per Bagnaia ma pure per Marini che poteva andare a podio. Insomma un “peccato” generale sta gara.

Le pagelle del Gp di Mandalika

Marc Marquez sv : non ha grandi colpe anche perchè si è fatto pure maluccio nella caduta. Forse l’unica colpa che gli possiamo dare è quella di essersela un po’ chiamata alla vigilia parlando di stanchezza, di poca voglia di andare in moto e paura di farsi male. Ecco. Mannaggia mannaggia.

: non ha grandi colpe anche perchè si è fatto pure maluccio nella caduta. Forse l’unica colpa che gli possiamo dare è quella di essersela un po’ chiamata alla vigilia parlando di stanchezza, di poca voglia di andare in moto e paura di farsi male. Ecco. Mannaggia mannaggia. Fermin Aldeguer 10 : capolavoro di grande spessore, da rookie che è cresciuto gara dopo gara. A Mandalika è l’unico che ha fatto funzionare la Ducati alla faccia delle GP25. Perfetto in tutto il week end. La stoffa c’è.

: capolavoro di grande spessore, da rookie che è cresciuto gara dopo gara. A Mandalika è l’unico che ha fatto funzionare la Ducati alla faccia delle GP25. Perfetto in tutto il week end. La stoffa c’è. Acosta 8,5 : stavolta non molla lui e non molla la Ktm gomme comprese. Lo spagnolo ha resilienza da vendere e quando non cade tiene su la baracca della moto austriaca.

: stavolta non molla lui e non molla la Ktm gomme comprese. Lo spagnolo ha resilienza da vendere e quando non cade tiene su la baracca della moto austriaca. Marco Bezzecchi 4 : dalle stelle alle stalle è un attimo. Il Bez la combina grossa. Non sempre partendo male si riesce la rimonta come nella Sprint, lui ci ha riprovato ma troppo ottimista ha finito per speronare il malcapitato Marquez. Peccato perchè poteva vincere anche oggi.

: dalle stelle alle stalle è un attimo. Il Bez la combina grossa. Non sempre partendo male si riesce la rimonta come nella Sprint, lui ci ha riprovato ma troppo ottimista ha finito per speronare il malcapitato Marquez. Peccato perchè poteva vincere anche oggi. Luca Marini 6,5 : davvero un peccato per lui che era sul podio, ci stava alla grande, poteva finire 2° ma poi un attacco troppo ottimista di Raul Fernandez lo ha fatto finire nel gruppone e da lì non è più riuscito ad emergere. Davvero peccato.

: davvero un peccato per lui che era sul podio, ci stava alla grande, poteva finire 2° ma poi un attacco troppo ottimista di Raul Fernandez lo ha fatto finire nel gruppone e da lì non è più riuscito ad emergere. Davvero peccato. Francesco Bagnaia 0: come se Motegi non fosse esistito. Una sorta di apostrofo rosa in mezzo a una stagione da dimenticare. Mandalika come Misano, l’ha detto lui stesso ed è finita proprio così: qualifica pessima, Sprint inguardabile e gara nella ghiaia. Il tutto in una polemica continua con Ducati. Non c’è bene.

Alex Marquez 7 : torna davanti quasi senza sapere il perchè, però quando si trova nella mischia per il podio riesce ad emergere prendendosi un bel podio che fa morale e classifica per il 2° posto.

: torna davanti quasi senza sapere il perchè, però quando si trova nella mischia per il podio riesce ad emergere prendendosi un bel podio che fa morale e classifica per il 2° posto. Raul Fernadez 5,5: perde un’occasione lui, la fa perdere a Luca Marini. Troppo ottimista in quell’attacco quando mancava ancora tanto alla fine consentendo agli altri di arrivare e come Marini resta intruppato.

GP di Indonesia

Prossima tappa: si va in Australia

Il Motomondiale si prende una piccola pausa. C’è la sosta domenica prossima poi il calendario della MotoGP dopo il back to back dal sapor orientale Giappone-Indonesia ci porta ancora dall’altra parte del mondo, in Oceania, a Phillip Island per il Gran Premio di Australia. Sarà ancor di più levataccia.