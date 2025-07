MotoGP classifica piloti e pagelle dopo la Sprint Brno: Marquez non sente la pressione, Bagnaia sì. Bentornato Bastianini

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint del Gp di Repubblica Ceca a Brno vinta da Marc Marquez su Acosta e Bastianini, Bezzecchi, solo 7° Bagnaia

Forse mancava a Marquez vincere una gara rialzandosi a metà della stessa. Insomma di tutto e di più per lo spagnolo che fa anche i calcoli durante la Sprint di Brno, imbattibile anche in condizioni di suspense. Cosa che invece non è riuscita a Bagnaia partito in pole, scattato bene e poi persosi dopo il warning delle gomme. Bello rivedere davanti Acosta e soprattutto Bastianini, non è una novità oramai Bezzecchi, bello rivedere in generale Martin.

Le pagelle della Sprint del Gp di Repubblica Ceca

Marc Marquez 10 : più forte anche degli handicap, la moto che si spegne nelle prove, la caduta in qualifica e sta storia delle pressioni. Ma alla fine, come dicevano di Totò al Giro d’Italia che aveva fatto un patto col Diavolo, “e vince sempre lui!”. Senza avversari, più forte anche delle pressione. Vincere rialzarsi gli mancava, ci mancava.

: più forte anche degli handicap, la moto che si spegne nelle prove, la caduta in qualifica e sta storia delle pressioni. Ma alla fine, come dicevano di Totò al Giro d’Italia che aveva fatto un patto col Diavolo, “e vince sempre lui!”. Senza avversari, più forte anche delle pressione. Vincere rialzarsi gli mancava, ci mancava. Bezzecchi 7 : ha preso una sportellata da Quartararo nei primi giri che gli ha fatto perdere ritmo e qualche posizione. Altrimenti sul podio poteva, forse, salirci lui. Ma è in fiducia e sulla gara lunga può regalare e regalarsi un altro sogno, almeno un podio.

: ha preso una sportellata da Quartararo nei primi giri che gli ha fatto perdere ritmo e qualche posizione. Altrimenti sul podio poteva, forse, salirci lui. Ma è in fiducia e sulla gara lunga può regalare e regalarsi un altro sogno, almeno un podio. Alex Marquez 5 : non è al meglio e si vede, finisce dietro dietro, lontano, in difficoltà. La caduta di Assen si fa sentire più qui che al Sachsenring. E poi forse la GP24 ha esaurito il suo ciclo di vita.

: non è al meglio e si vede, finisce dietro dietro, lontano, in difficoltà. La caduta di Assen si fa sentire più qui che al Sachsenring. E poi forse la GP24 ha esaurito il suo ciclo di vita. Francesco Bagnaia 5 : la differenza tra lui e Marquez è evidente. Si è rialzato prima di Marc, è stato un po’ in scia agli altri ma quando doveva ricambiare passo non l’ha fatto e ha chiuso 7°. Insomma su di lui, al netto della pole, qualsiasi cosa diventa un problema insormontabile.

: la differenza tra lui e Marquez è evidente. Si è rialzato prima di Marc, è stato un po’ in scia agli altri ma quando doveva ricambiare passo non l’ha fatto e ha chiuso 7°. Insomma su di lui, al netto della pole, qualsiasi cosa diventa un problema insormontabile. Di Giannantonio 3 : non ci ha capito un granchè finora, out in prequalifica, out in Q1 e caduto nella Sprint. Per ora Brno da dimenticare per il Diggia.

: non ci ha capito un granchè finora, out in prequalifica, out in Q1 e caduto nella Sprint. Per ora Brno da dimenticare per il Diggia. Quartararo 7 : porta a casa una medaglia di legno che però rispetto a qualche altra caduta delle gare precedenti, è già qualcosa, sempre meglio nelle ultime uscite.

: porta a casa una medaglia di legno che però rispetto a qualche altra caduta delle gare precedenti, è già qualcosa, sempre meglio nelle ultime uscite. Martin 7,5 : non va a punti per poco, la cosa più bella è rivederlo in pista, anche molto competitivo considerando i 4 mesi di fermo. Non può che migliorare e poi dichiarando di restare in Aprilia si è tolto un peso.

: non va a punti per poco, la cosa più bella è rivederlo in pista, anche molto competitivo considerando i 4 mesi di fermo. Non può che migliorare e poi dichiarando di restare in Aprilia si è tolto un peso. Bastianini 8: dal letto di ospedale al podio. Non male per la Bestia che decide di tornare nel momento più importante, anche in ottica mercato. Si scrolla una prima metà di stagione non idilliaca. Bravo Enea!

Rivivi la Sprint di Brno

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint di Brno

1 Marc Marquez Ducati 356 2 Alex Marquez Ducati 261 3 Francesco Bagnaia Ducati 200 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 142 5 Franco Morbidelli Ducati 139 6 Marco Bezzecchi Aprilia 136

Prossima tappa: il gp domani, poi la MotoGP va in ferie

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio di Repubblica Ceca che chiuderà il fine settimana ceco a Brno, con partenza alle ore 14 e stessa griglia. Poi il calendario della MotoGP offre un po’ di vacanza. Il Motomondiale chiude il paddock per un mese e va in ferie. Si torna in pista a Ferragosto dal 15 al 17 agosto per il Gran Premio di Austria sul Red Bull Ring.