Virgilio Sport
MOTO MOTOGP

Dall'Igna tende la mano a Bagnaia: "Ma deve abituarsi". I dubbi di Espargaro su Pecco, Pedrosa incorona Marquez

Fanno ancora notizia le difficoltà di Bagnaia a imporsi con la Ducati GP25, a rompere il silenzio sulla crisi di Pecco ancora una volta Dall'Igna mentre Pol Espargaro è incredulo. Dani Pedrosa invece celebra la grandezza di Marquez

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La MotoGP si gode una settimana di sosta dopo il tour de force in piena estate tra Austria e Ungheria. Una pausa importante per molti, per ricaricare le batterie, non certo per Marc Marquez sempre a mille e sempre vincente. Il leader del Mondiale in queste ore ha incassato anche l’endorsement di Dani Pedrosa. Diversa, lo sanno anche i muri, la situazione di Bagnaia.

Pecco non riesce a ritrovarsi. Il supporto di Ducati resta massimo, nelle parole e nei fatti, almeno secondo il gran capo Gigi Dall’Igna che rinnova ancora una volta la fiducia al suo pilota in crisi di risultati e non solo. Ma a seminare dubbi sulla condizione del campione torinese è Pol Espargaro: “Non è normale che Pecco lotti con me”.

Dall’Igna consola Bagnaia: “Crediamo in lui”

Bastone e carota. Tutta la Ducati sta cercando di avere una reazione da parte di Bagnaia. Pecco è in crisi di risultati, si è smarrito nel cercare la quadra della GP25. Anche dopo la sosta le prestazioni e il feeling con la Desmesedici non sono migliorati. I risultati di Austria e Ungheria sono lì a dimostrarlo così come le parole di un pilota che sembra perso che però cerca di vedere di tanto in tanto anche un po’ di positività.

A provare a scuotere Pecco ci provano un po’ tutti in casa Ducati, Tardozzi e Dall’Igna, A volte con qualche frecciata, altre volte con una carezza. Ed è quella che ha provato a dare il gran capo nel suo solito recap su Linkedin: “È stato un weekend davvero complicato per Bagnaia, dalle prove alle qualifiche e poi al GP. C’è stata una sola nota positiva, ma importante: le sensazioni provate in gara con le significative modifiche di assetto apportate dopo la qualifica. Ciò che conta ora non è il risultato della gara in sé, ma il “feeling” ritrovato sulla moto“.

I risultati arriveranno solo dopo che avrà ritrovato pienamente la giusta confidenza – sottolinea però Dall’Igna – che passa anche dall’abituarsi a fare “cose” che dovrebbero essere normali ma che la configurazione precedente non gli permetteva di fare. La prossima tappa sarà quindi importante per confermare la strada intrapresa: non vediamo l’ora che accada. Crediamo in Pecco, e lui lo sa”.

Pol Espargaro: “Impossibile che Bagnaia lotti con me”

Incredulo nella crisi perenne di Bagnaia è anche Pol Espargaro. Lo spagnolo che di fatto si è ritirato a corso in Ungheria la sua seconda gara stagione con la Ktm raggiungendo un ottimo 8° posto proprio dopo una lotta gomito a gomito con Pecco risolta all’ultimo giro da un errore del pilota Ducati. “Non è normale vedere Pecco lottare contro di me – ha detto un sorpreso Polyccio – Non è la sua posizione. Ma prima o poi tornerà. E noi potremo goderci di nuovo Pecco che lotta per il vertice”.

Pedrosa celebra Marquez

Chi non ha bisogno di essere rincuorato è sicuramente Marc Marquez. Non si contano oramai le vittorie, generali e consecutive dello spagnolo così come i punti di vantaggio sul fratello Alex. Il mondiale è solo una questione di tempo, forse già a Misano. Come se non bastassero le parole di Gigi Dall’Igna: Sulla forza di Marc Marquez non c’è altro da aggiungere a quanto già detto e scritto dall’inizio della stagione, la consacrazione di un Campione ritrovato”, nelle ultime ore a tessere le lodi del campionissimo ci si è messo anche Dani Pedrosa.

“Quello che mi colpisce di più di Marc è come riesce a gestire le aspettative. Ha quel vantaggio nella gestione della gara, dei pneumatici” ha detto Pedrosa che poi ha aggiunto sul connazionale: “Ha fatto tutto alla perfezione nelle ultime gare. Ciò che mi impressiona di più è che riesce a vincere in qualsiasi condizione, in qualsiasi modo.”

Dall'Igna tende la mano a Bagnaia: "Ma deve abituarsi". I dubbi di Espargaro su Pecco, Pedrosa incorona Marquez MotoGP Germania, la danza virale di Marquez: cos'è l'aura farming celebrata dal pilota Ducati

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio