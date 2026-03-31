Mercato piloti MotoGP sempre attivo: Ducati beffata su David Alonso che sceglie Honda, Borgo Panigale ripiega su Daniel Holgato, che fine faranno Luca Marini e Joan Mir, tutti gli scenari possibili

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è un’Aprilia da riprendere, un Mondiale da rimettere in piedi ma la Ducati pensa anche e già al futuro. Non solo Pedro Acosta che dal 2027 sostituirà Pecco Bagnaia. Marc Marquez non è eterno. In attesa del suo rinnovo, lo stesso spagnolo ha parlato di ipotesi di ritiro, a breve o medio termine. E allora meglio tutelarsi. Per questo Gigi Dall’Igna ha puntato alcuni dei prospetti migliori dando vita ad un braccio di ferro con la Honda per due talenti spagnoli come David Alonso e Dani Holgado.

Le mosse Ducati per il futuro, David Alonso chiedeva troppo

Ducati ci ha provato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato piloti, Borgo Panigale sta programmando il futuro delle proprie line up, magari già proiettandosi per il dopo Marc Marquez che ultimamente ha spesso detto che a causa dei numerosi infortuni il ritiro potrebbe essere più vicino di quando si pensi.

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Gigi Dall’Igna in ogni modo e con ogni mezzo possibile avrebbe corteggiato David Alonso. Ma il pilota colombiano campione del mondo Moto3 2024, avrebbe avanzato nella trattativa una richiesta tre volte superiore all’offerta di Ducati Corse che ha quindi mollato la presa e ripiegato su Daniel Holgado.

Alonso farà coppia con Quartararo in Honda

David Alonso firmerà con Honda HRC che ha beffato Ducati. Secondo As sarà lui il compagno di Fabio Quartararo nel 2027 e 2028. Il colombiano di stanza a Madrid è considerato da molti uno dei migliori talenti del motociclismo quasi alla stregua dei vari Rossi e Márquez. Su 19 gare, ne ha vinte 13, le ultime sei consecutive, raggiungendo e poi superando il record in 125/Moto3 stabilito da Valentino Rossi nel 1997

Ducati: preso Dani Holgado, correrà con Gresini

Sempre secondo As, una volta sfumato David Alonso, ricordando che anche Diogo Moreira è finita sotto contratto con Honda che per ora lo ha “parcheggiato” nel team satellite LCR a fare esperienza, Sempre secondo As, Ducati si è fiondata su Daniel Holgado, che come Alonso corre in Moto2 col Team Aspar.

Il pilota spagnolo nel 2027 correrà nel team Gresini, e questa sarebbe anche la conferma che la casa di Borgo Panigale manterrà sei moto sulla griglia di partenza della classe regina la prossima stagione, avendo dunque ricucito i rapporti con Gresini Racing dopo qualche dissidio che aveva portato Nadia Padovani a guardarsi attorno in direzione Yamaha.

Lo scenario MotoGP: che fine farà Luca Marini

L’arrivo di Quartararo e Alonso in Honda HRC mette di conseguenza alla porta entrambi i piloti attuali, Joan Mir e Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi ha ricevuto nelle ultime settimane un’offerta dalla Yamaha, orfana appunto del Diablo dove dovrebbe arrivare Jorge Martin. Altra possibilità per entrambi, ma forse più per Mir, finire nel team satellite Honda LCR che però dovrebbe sacrificare Johann Zarco che ha ancora un anno di contratto.

Gresini invece come già anticipato tempo fa perderà entrambi i piloti attuali: Aldeguer resterà Ducati ma correrà con il Team VR46 mentre Alex Marquez andrà a fare il pilota ufficiale in KTM al posto di Pedro Acosta promesso sposo proprio di Borgo Panigale.