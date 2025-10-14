Ducati, Dall'Igna affossa ancora Bagnaia: "Marquez non facile per Pecco". Moreira ultimo tassello MotoGP 2026

Il gran capo Ducati Gigi Dall'Igna ha rilasciato l'ennesima intervista in cui tesse le lodi di Marc Marquez e parla delle difficoltà di Pecco in questo 2025

La MotoGP viaggia verso il ritorno in pista. Dall’altra parte del mondo. Sarà Phillip Island ad ospitare il Motomondiale nel prossimo week end costringendoci ad una levataccia non di poco conto. Il GP di Australia sarà però monco con soprattutto l’assenza di Marc Marquez neo campione del mondo. La Ducati punterà tutto su Bagnaia. Intanto però Gigi Dall’Igna ha rilasciato l’ennesima intervista in cui tesse le lodi dello spagnolo e parla delle difficoltà di Pecco in questo 2025. In quanto al prossimo anno l’annuncio di Diogo Moreira in LCR ha chiuso di fatti la griglia di partenza del Mondiale 2026.

Phillip Island grande chance Bagnaia

Ci saranno due campioni del mondo in meno sulla griglia di partenza del Gran Premio di Australia di MotoGP del prossimo fine settimana. Jorge Martin e Marc Marquez non ci saranno a Phillip Island alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Ci sarà il tester Michele Pirro sulla GP25 di Marc Marquez nelle prossime tappe con lo spagnolo che rischia davvero di dare l’arrivederci al 2026. Spazio anche agli altri due collaudatori: Lorenzo Savadori che ha già corso diverse gare per Aprilia sempre in contumacia Martin e Pol Espargarò per KTM

Si può dire dunque che in Australia, Bagnaia avrà l’attenzione Ducati tutta per se. Il due volte campione del mondo deve riscattare la bruttissima gara di Mandalika dove è tornato praticamente l’incubo degli ultimi mesi a differenza invece del sogno, tocca chiamarlo così, vissuto a Motegi con pole e doppia vittoria, Sprint e Gp del Giappone. Per Pecco sarà importante finire bene la stagione, magari puntando al 2° posto, una buona iniezione di fiducia per il prossimo anno.

Dall’Igna elogia Marquez: “Difficile per Pecco”

Nell’intervista concessa ad As, il gran capo della Ducati, Gigi Dall’Igna ha ovviamente tessuto le lodi dello spagnolo tornato padrone e re della MotoGP dopo un calvario di 6 anni: “Marquez non ha rivali, uno dei piloti più importanti nella storia del motociclismo. Ho sempre desiderato averlo tra i miei piloti. Per venire qui ha rinunciato a molte cose, e questo dimostra quanto volesse raggiungere questo suo obiettivo. Sa mettere a proprio agio tutto il team e tutte le persone che lo circondano. E’ un valore aggiunto e ci ha semplificato la vita“.

Impossibile non ricevere una domanda su Bagnaia e sulle difficoltà incontrate da Pecco proprio nell’anno in cui Marquez è arrivato nel suo box. Dall’Igna risponde così: “Marc è sicuramente un compagno di squadra difficile, non perché faccia qualcosa per innervosirlo, ma semplicemente perché è forte ”.

Moreira in Lcr completa la griglia 2026

Era il tassello mancante al mosaico del Mondiale 2026. Diogo Moreira correrà in MotoGP il prossimo anno in sella a una Honda LCR di Lucio Cecchinello. Il 21enne brasiliano di San Paolo, ha infatti firmato un contratto pluriennale con Honda Racing Corporation. Moreira ha esordito in Moto3 nel 2022, nel 2024 è stato rookie dell’anno in Moto2, e quest’anno è in lotta per il titolo.