Scossone in MotoGP, t'attuale team manager del team Trackhouse lascia l'Aprilia per approdare in Honda come supervisore e maxi consulente di HRC e riportare la casa giapponese a vincere un titolo che manca dal 2019 con Marquez

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Così di botto perchè proprio di botti di mercato si parla. A margine della Sprint di Le Mans arriva dalla Francia la notizia del passaggio di Davide Brivio dall’Aprilia alla Honda dove avrà un ruolo di consulente e supervisore di HRC. Una mossa che, unita all’arrivo di Fabio Quartararo nel 2027, la dice tutta su quanto la casa giapponese voglia fare all in per tornare a vincere in MotoGP.

Davide Brivio, addio Aprilia, benvenuto alla Honda

A sganciare la bomba che rischia di far saltare il banco del mercato tecnici e manager della MotoGP è stato Rosario Triolo in diretta a Sky Sport alla fine della Sprint di Le Mans vinta da Jorge Martin su Bagnaia e Bezzecchi. Mentre si parlava delle condizioni di Marc Maequez caduto rovinosamente a due giri dalla fine, il giornalista inviato dai box ha “sparato” la notizia del passaggio di Davide Brivio dall’Aprilia dove guida il team Trackhouse alla Honda HRC.

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Che ruolo avrà Brivio in Honda HRC

Davide Brivio in Hrc andrebbe a ricoprire il ruolo apicale e importante da consulente. Qualcosa che secondo i rumors lo metteranno a stretto contatto con la casa giapponese sganciandolo dalla stretta operatività della pista per riorganizzare il team HRC. L’attuale team manager Alberto Puig rimarrebbe comunque all’interno di Hrc, con il ruolo di tramite tra Honda e i piloti.

Chi è Davide Brivio, eroe dei due mondi: MotoGP e F1

Brivio nasce a Monza il 17 luglio 1963. Appassionato di moto appende velocemente il casco al chiodo ma resta nel mondo delle corse collaborando con un giornale nazionale di motociclismo. Nel 1990 inizia a collaborare con il team Yamaha nel mondiale Superbike come addetto stampa di Fabrizio Pirovano. Nel 1992 Yamaha gli affida il ruolo di team manager, che ricopre per 9 anni.

Nel 2001 passa nel motomondiale, seguendo Haga e assumendo la guida del team Yamaha WCM. L’anno dopo guida il team factory Yamaha Racing, con Carlos Checa e Max Biaggi. Nel 2004 ingaggia Valentino Rossi e vince il Mondiale MotoGP 2004, 2005, 2008 e 2009.

Quando Rossi nel 2010 passa al team Ducati anche Brivio sceglie di lasciare Yamaha, e per tre anni collabora con l’azienda VR46 in qualità di consulente e manager di Rossi. Nel 2013 riparte dalla Suzuki che porta anche qui al titolo mondiale piloti con Joan Mir nel 2020.

Nel 2021 cambia tutto, passa in F1 per guidare il team Alpine. Nel febbraio 2024 ritorna in MotoGP diventando il nuovo team principal di Aprilia Trackhouse.